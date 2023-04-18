Не поддерживающих СВО артистов предложили на полгода отправлять к линии фронта
Депутат Свинцов предложил отправлять на СВО знаменитостей, критикующих ВС РФ
Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил на полгода отправлять в зону СВО граждан, которые критикуют и дискредитируют действия российских военных. В первую очередь эта мера, которую парламентарий назвал "правильной патриотической работой", должна распространяться на актёров, музыкантов и прочих публичных деятелей.
Свинцов предложил на полгода отправлять звёзд-антипатриотов в зону СВО. Видео © LIFE
"Артист, музыкант, политический деятель, кто угодно, если он помогает ВСУ, то это уголовное дело. Если по каким-то моральным соображениям в период буйных мыслительных и душевных расстройств человек не поддерживал СВО, но сейчас осознал, понял всё и извинился, то шесть месяцев в Донбассе в окопах — и он полностью прощён. Вернётся героем и будет снова радовать зрителей спектаклями, ролями, музыкальными произведениями и так далее", — сказал Свинцов в беседе с Лайфом.
По словам депутата, таким образом "оступившиеся" творческие люди смогут "искупить вину" перед Родиной. При этом он подчеркнул, что исправляться не обязательно "с автоматом в окопе", можно ведь просто помогать нашим бойцам в госпитале или вообще на кухне. А то, что некоторые селебрити сейчас высказываются против России, только лишний раз указывает на их "моральную деградацию", подчеркнул Свинцов. Однако, по его словам, любому человеку всегда необходимо давать шанс на исправление.
Ранее Лайф сообщал, что российского актёра Данилу Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста. Напомним, что страсти вокруг артиста разгорелись ещё в начале апреля, когда общественник Виталий Бородин призвал проверить звезду фильмов "Экипаж" и "Викинг" по статье о дискредитации армии. Также сообщалось, что депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром. Козловскому вменяют, что после начала СВО он опубликовал антироссийский пост и уехал в США. При этом брат Козловского утверждает, что Данила всё это время не покидал страну. А позже, наконец, высказался и сам актёр. Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из РФ.
VK / Минобороны России