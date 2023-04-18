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Регион
Опубликовано 18 апреля 2023, 11:01
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Не поддерживающих СВО артистов предложили на полгода отправлять к линии фронта

Депутат Свинцов предложил отправлять на СВО знаменитостей, критикующих ВС РФ

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил на полгода отправлять в зону СВО граждан, которые критикуют и дискредитируют действия российских военных. В первую очередь эта мера, которую парламентарий назвал "правильной патриотической работой", должна распространяться на актёров, музыкантов и прочих публичных деятелей.

Свинцов предложил на полгода отправлять звёзд-антипатриотов в зону СВО. Видео © LIFE

"Артист, музыкант, политический деятель, кто угодно, если он помогает ВСУ, то это уголовное дело. Если по каким-то моральным соображениям в период буйных мыслительных и душевных расстройств человек не поддерживал СВО, но сейчас осознал, понял всё и извинился, то шесть месяцев в Донбассе в окопах — и он полностью прощён. Вернётся героем и будет снова радовать зрителей спектаклями, ролями, музыкальными произведениями и так далее", — сказал Свинцов в беседе с Лайфом.

По словам депутата, таким образом "оступившиеся" творческие люди смогут "искупить вину" перед Родиной. При этом он подчеркнул, что исправляться не обязательно "с автоматом в окопе", можно ведь просто помогать нашим бойцам в госпитале или вообще на кухне. А то, что некоторые селебрити сейчас высказываются против России, только лишний раз указывает на их "моральную деградацию", подчеркнул Свинцов. Однако, по его словам, любому человеку всегда необходимо давать шанс на исправление.

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Ранее Лайф сообщал, что российского актёра Данилу Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста. Напомним, что страсти вокруг артиста разгорелись ещё в начале апреля, когда общественник Виталий Бородин призвал проверить звезду фильмов "Экипаж" и "Викинг" по статье о дискредитации армии. Также сообщалось, что депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром. Козловскому вменяют, что после начала СВО он опубликовал антироссийский пост и уехал в США. При этом брат Козловского утверждает, что Данила всё это время не покидал страну. А позже, наконец, высказался и сам актёр. Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из РФ.

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VK / Минобороны России

Наталья Демьянова
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