Не поддерживающих СВО артистов предложили на полгода отправлять к линии фронта

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил на полгода отправлять в зону СВО граждан, которые критикуют и дискредитируют действия российских военных. В первую очередь эта мера, которую парламентарий назвал "правильной патриотической работой", должна распространяться на актёров, музыкантов и прочих публичных деятелей.

Свинцов предложил на полгода отправлять звёзд-антипатриотов в зону СВО. Видео © LIFE

"Артист, музыкант, политический деятель, кто угодно, если он помогает ВСУ, то это уголовное дело. Если по каким-то моральным соображениям в период буйных мыслительных и душевных расстройств человек не поддерживал СВО, но сейчас осознал, понял всё и извинился, то шесть месяцев в Донбассе в окопах — и он полностью прощён. Вернётся героем и будет снова радовать зрителей спектаклями, ролями, музыкальными произведениями и так далее", — сказал Свинцов в беседе с Лайфом.