КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 16:53

Данилу Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста

ТАСС: Прокуратура Москвы проверит Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Прокуратура Москвы всё-таки проверит актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов, правда, пока неофициально.

"В настоящее время Прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС РФ", заявил агентству источник.

Напомним, что страсти вокруг Козловского разгорелись ещё в начале апреля, когда общественник Виталий Бородин призвал проверить звезду фильмов "Экипаж" и "Викинг" по статье о дискредитации армии. Также сообщалось, что депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром. Козловскому вменяют, что после начала СВО он опубликовал антироссийский пост и уехал в США. При этом брат Козловского утверждает, что Данила всё это время не покидал страну. А позже, наконец, высказался и сам актёр. Данила Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из России. По словам артиста, он посещал США исключительно, чтобы повидать своего ребёнка.

Как актёр Данила Козловский зарабатывает в России миллионы, но уехал в США

Как актёр Данила Козловский зарабатывает в России миллионы, но уехал в США

Данила Козловский — российский актёр, звезда фильмов "Мы из будущего", "Духless", "Легенда № 17" и многих других выдающихся лент. Толпы поклонниц с уверенностью называют его лучшим отечественным актером нового поколения, а с 2018 года Данила пробует себя ещё и в режиссуре. Его дебютным фильмом стала спортивная драма "Тренер". Подробнее о творческой биографии секс-символа российского кино читайте на сайте uznayvse.ru

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Марина Калегина
  • Новости
  • Данила Козловский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров