Данилу Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста

Прокуратура Москвы всё-таки проверит актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов, правда, пока неофициально.

Данила Козловский — российский актёр, звезда фильмов "Мы из будущего", "Духless", "Легенда № 17" и многих других выдающихся лент. Толпы поклонниц с уверенностью называют его лучшим отечественным актером нового поколения, а с 2018 года Данила пробует себя ещё и в режиссуре. Его дебютным фильмом стала спортивная драма "Тренер". Подробнее о творческой биографии секс-символа российского кино читайте на сайте uznayvse.ru