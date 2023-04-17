Данилу Козловского всё-таки проверят из-за антивоенного поста
ТАСС: Прокуратура Москвы проверит Козловского по статье о дискредитации ВС РФ
Прокуратура Москвы всё-таки проверит актёра Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом в понедельник информирует ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов, правда, пока неофициально.
"В настоящее время Прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС РФ", — заявил агентству источник.
Напомним, что страсти вокруг Козловского разгорелись ещё в начале апреля, когда общественник Виталий Бородин призвал проверить звезду фильмов "Экипаж" и "Викинг" по статье о дискредитации армии. Также сообщалось, что депутаты Госдумы просят Минкульт отменить спектакли с актёром. Козловскому вменяют, что после начала СВО он опубликовал антироссийский пост и уехал в США. При этом брат Козловского утверждает, что Данила всё это время не покидал страну. А позже, наконец, высказался и сам актёр. Данила Козловский заверил, что не имеет второго гражданства, и опроверг слухи о том, что сбежал из России. По словам артиста, он посещал США исключительно, чтобы повидать своего ребёнка.
Данила Козловский — российский актёр, звезда фильмов "Мы из будущего", "Духless", "Легенда № 17" и многих других выдающихся лент. Толпы поклонниц с уверенностью называют его лучшим отечественным актером нового поколения, а с 2018 года Данила пробует себя ещё и в режиссуре. Его дебютным фильмом стала спортивная драма "Тренер". Подробнее о творческой биографии секс-символа российского кино читайте на сайте uznayvse.ru
Агентство "Москва" / Александр Авилов