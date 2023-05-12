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12 мая, 16:13

Участница "Голоса" Мария Зайцева назвала свои любимые города

Певица Мария Зайцева назвала Москву и Петербург любимыми городами

<p>Мария Зайцева. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Мария Зайцева. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Санкт-Петербурге вскоре с сольным концертом выступит певица Мария Зайцева, известная по дуэту "#2Маши", а также в качестве участницы таких шоу, как "Голос" и "Народный артист". В преддверии выступления артистка ответила на вопросы журналистов газеты "Петербургский дневник" и рассказала, какие города в России любит больше всего.

"У меня есть два любимых города в России. Это Москва, город, в котором я родилась, и Санкт-Петербург. Люблю Питер всем сердцем и душой, особенно в тёплую пору. У меня не было никаких сомнений, что нужно сделать концерт в Петербурге, очень его жду, 14 мая, кстати, обещают солнечную и жаркую погоду", — отметила певица.

Говоря о понравившихся местах в Северной столице, она подчеркнула, что обожает центральную часть города и пышечную.

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Ранее комик Стас Старовойтов перечислил любимые места в Санкт-Петербурге. Ему больше всего нравятся Эрмитаж, бары и рок-клубы.

Никита Осипов
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