Участница "Голоса" Мария Зайцева назвала свои любимые города

В Санкт-Петербурге вскоре с сольным концертом выступит певица Мария Зайцева, известная по дуэту "#2Маши", а также в качестве участницы таких шоу, как "Голос" и "Народный артист". В преддверии выступления артистка ответила на вопросы журналистов газеты "Петербургский дневник" и рассказала, какие города в России любит больше всего.

"У меня есть два любимых города в России. Это Москва, город, в котором я родилась, и Санкт-Петербург. Люблю Питер всем сердцем и душой, особенно в тёплую пору. У меня не было никаких сомнений, что нужно сделать концерт в Петербурге, очень его жду, 14 мая, кстати, обещают солнечную и жаркую погоду", — отметила певица.

Говоря о понравившихся местах в Северной столице, она подчеркнула, что обожает центральную часть города и пышечную.