Число столкновений самолётов с птицами в России выросло в полтора раза

С января по май этого года число столкновений самолётов с птицами, из-за которых воздушные суда получали повреждения, увечилось на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько. Согласно данным, на 31 мая зафиксирован 31 такой инцидент против 17 на тот же день в прошлом году.

За первые пять месяцев 2023-го до 224 увеличилось количество сообщений о столкновениях самолётов с птицами (или об их угрозе), которые не привели к повреждениям, — рост составил 7%. Кроме того, чаще стала возникать угроза столкновений авиатехники с другими животными. В 12 таких случаях из 21 экипажи уходили на второй круг, чтобы избежать рисков на взлётно-посадочной полосе. По мнению Нерадько, такие сведения могут говорить о недочётах в работе аэропортов и остальных организаций, которые задействованы в обеспечении полётов. Глава Росавиации призвал провести инструктажи с экипажами по действиям в сложной орнитологической обстановке.