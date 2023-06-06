Регион

Уведомления отключены

6 июня, 01:05

На Сахалине спустя три года открыли прямые рейсы в Китай

Спустя три года возобновились полёты между Сахалином и Китаем

После трёхлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, сегодня возобновилось прямое сообщение между Сахалином и Китаем. Как рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, первые пассажиры уже отправились в китайский Харбин.

"Сегодня состоялось долгожданное событие. После трёхлетнего перерыва возобновилось прямое сообщение между Сахалином и Китаем. Первые 65 пассажиров утром вылетели из Южно-Сахалинска в Харбин", — сообщил губернатор в телеграм-канале.

Регулярные перелёты будут осуществляться из Южно-Сахалинска в Харбин еженедельно по вторникам с 6 июня по 24 октября 2023 года. Губернатор также подчеркнул, что открытие авиасообщения положительным образом повлияет не только на туризм, но и на российско-китайское сотрудничество и укрепит отношения между странами.

Россия может возобновить прямое авиасообщение ещё с одной страной

Россия может возобновить прямое авиасообщение ещё с одной страной

А в марте было восстановлено регулярное авиасообщение между Владивостоком и китайским Харбином, также прерванное три года назад из-за пандемии коронавируса. Первым самолётом в Китай отправился губернатор Приморья Олег Кожемяко во главе делегации региона.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров