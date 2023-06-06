На Сахалине спустя три года открыли прямые рейсы в Китай

После трёхлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, сегодня возобновилось прямое сообщение между Сахалином и Китаем. Как рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, первые пассажиры уже отправились в китайский Харбин.

"Сегодня состоялось долгожданное событие. После трёхлетнего перерыва возобновилось прямое сообщение между Сахалином и Китаем. Первые 65 пассажиров утром вылетели из Южно-Сахалинска в Харбин", — сообщил губернатор в телеграм-канале.

Регулярные перелёты будут осуществляться из Южно-Сахалинска в Харбин еженедельно по вторникам с 6 июня по 24 октября 2023 года. Губернатор также подчеркнул, что открытие авиасообщения положительным образом повлияет не только на туризм, но и на российско-китайское сотрудничество и укрепит отношения между странами.