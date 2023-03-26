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26 марта, 02:31

Спустя три года возобновились полёты между Владивостоком и Харбином

Сегодня восстановлено регулярное авиасообщение между Владивостоком и китайским Харбином, прерванное три года назад из-за пандемии коронавируса. Первым самолётом в Китай отправился губернатор Приморья Олег Кожемяко во главе делегации региона.

Первый за три года рейс из Владивостока в Харбин. Видео © Telegram / kozhemiakoofficial

"Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная. Встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине", — говорится в сообщении в телеграм-канале Кожемяко.

Он добавил, что, несмотря на последствия пандемии, торговые, туристические, логистические, культурные и другие связи между Приморским краем и КНР развиваются. Так, в 2022 году внешняя торговля края с Китаем выросла на 46%.

"И сейчас, после встречи лидеров наших стран в Москве, где президент Владимир Путин чётко обозначил "вектор на Восток", наша задача — максимально активизировать взаимовыгодные отношения по всем направлениям", — сказал Кожемяко.

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Ранее Лайф рассказывал, что всего за два дня россияне заняли все свободные слоты на получение визы в Китай. Спрос оказался ажиотажным.

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Telegram / kozhemiakoofficial

Андрей Григорьев
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