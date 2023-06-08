Второй воздушный коридор на юг могут открыть в России с 12 июня
В России с 12 июня появится второй воздушный коридор для рейсов в южные регионы страны — это поможет сократить время полёта и увеличит пропускную способность маршрута. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Сейчас воздушный коридор на юг пропускает только 15 рейсов в час. В двух российских авиакомпаниях изданию подтвердили, что пилоты уже изучают изменения движения. В Росавиации пока не комментируют информацию.
Предположительно, новый маршрут станет на семь минут короче, а движение по коридорам будет односторонним, то есть самолёты будут лететь по одному из них в южном направлении, а по второму — возвращаться.
Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. 19 мая в Тбилиси прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, который выполнила авиакомпания "Азимут".
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