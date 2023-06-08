Второй воздушный коридор на юг могут открыть в России с 12 июня

В России с 12 июня появится второй воздушный коридор для рейсов в южные регионы страны — это поможет сократить время полёта и увеличит пропускную способность маршрута. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Сейчас воздушный коридор на юг пропускает только 15 рейсов в час. В двух российских авиакомпаниях изданию подтвердили, что пилоты уже изучают изменения движения. В Росавиации пока не комментируют информацию.