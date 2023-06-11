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11 июня, 10:00

10 фото из ресторанов, после которых понимаешь, что иногда лучше поесть дома

На что только не пойдут рестораторы, чтобы привлечь посетителей в свои заведения! Правда, иногда они так увлекаются, что придумывают полную дичь, что хочется пойти поесть домой... Собрали 10 самых странных примеров.

"Не знал, что моя собака всё это время была известным шеф-поваром", — Emotional_platypuss.

Фото © Reddit / Emotional_platypuss

Фото © Reddit / Emotional_platypuss

"Главное — чтобы парик не слетел", — verysmallgirl.

Фото © Reddit / verysmallgirl

Фото © Reddit / verysmallgirl

"Хотя бы тарелка есть, и на том спасибо", — Realwomprat.

Фото © Reddit / Realwomprat

Фото © Reddit / Realwomprat

"Завтрак принесли на таком подносе. Я что, в тюрьме!?" jakeisdigital.

Фото © Reddit / jakeisdigital

Фото © Reddit / jakeisdigital

"Просто великолепно! Мой коктейль принесли в зонте!" Vick160.

Фото © Reddit / Vick160

Фото © Reddit / Vick160

"Десерт в мишленовском ресторане", — keeeek.

Фото © Reddit / keeeek

Фото © Reddit / keeeek

"Одна сырая креветка на камнях", — ieatcrayonzs.

Фото © Reddit / ieatcrayonzs

Фото © Reddit / ieatcrayonzs

"Самый грустный салат, который мне когда-либо подавали. В кружке", — addy1813.

Фото © Reddit / addy1813

Фото © Reddit / addy1813

"Я просто хотел пива, а мне принесли чёртов эксперимент", — Loferty.

Фото © Reddit / Loferty

Фото © Reddit / Loferty

"Справедливость восторжествовала", — hankthekingofnaps.

Фото © Reddit / hankthekingofnaps

Фото © Reddit / hankthekingofnaps

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / Realwomprat, Emotional_platypuss

Сергей Трофимов
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