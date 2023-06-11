10 фото из ресторанов, после которых понимаешь, что иногда лучше поесть дома
На что только не пойдут рестораторы, чтобы привлечь посетителей в свои заведения! Правда, иногда они так увлекаются, что придумывают полную дичь, что хочется пойти поесть домой... Собрали 10 самых странных примеров.
"Не знал, что моя собака всё это время была известным шеф-поваром", — Emotional_platypuss.
Фото © Reddit / Emotional_platypuss
"Главное — чтобы парик не слетел", — verysmallgirl.
Фото © Reddit / verysmallgirl
"Хотя бы тарелка есть, и на том спасибо", — Realwomprat.
Фото © Reddit / Realwomprat
"Завтрак принесли на таком подносе. Я что, в тюрьме!?" — jakeisdigital.
Фото © Reddit / jakeisdigital
"Просто великолепно! Мой коктейль принесли в зонте!" — Vick160.
Фото © Reddit / Vick160
"Десерт в мишленовском ресторане", — keeeek.
Фото © Reddit / keeeek
"Одна сырая креветка на камнях", — ieatcrayonzs.
Фото © Reddit / ieatcrayonzs
"Самый грустный салат, который мне когда-либо подавали. В кружке", — addy1813.
Фото © Reddit / addy1813
"Я просто хотел пива, а мне принесли чёртов эксперимент", — Loferty.
Фото © Reddit / Loferty
"Справедливость восторжествовала", — hankthekingofnaps.
Фото © Reddit / hankthekingofnaps
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Reddit / Realwomprat, Emotional_platypuss