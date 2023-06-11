10 фото из ресторанов, после которых понимаешь, что иногда лучше поесть дома

"Не знал, что моя собака всё это время была известным шеф-поваром", — Emotional_platypuss.

Фото © Reddit / Emotional_platypuss

"Главное — чтобы парик не слетел", — verysmallgirl.

Фото © Reddit / verysmallgirl

"Хотя бы тарелка есть, и на том спасибо", — Realwomprat.

Фото © Reddit / Realwomprat

"Завтрак принесли на таком подносе. Я что, в тюрьме!?" — jakeisdigital.

Фото © Reddit / jakeisdigital

"Просто великолепно! Мой коктейль принесли в зонте!" — Vick160.

Фото © Reddit / Vick160

"Десерт в мишленовском ресторане", — keeeek.

Фото © Reddit / keeeek

"Одна сырая креветка на камнях", — ieatcrayonzs.

Фото © Reddit / ieatcrayonzs

"Самый грустный салат, который мне когда-либо подавали. В кружке", — addy1813.

Фото © Reddit / addy1813

"Я просто хотел пива, а мне принесли чёртов эксперимент", — Loferty.

Фото © Reddit / Loferty