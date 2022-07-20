В ЛНР заявили, что ВСУ почти полностью покинули Северск, но продолжают обстрелы
Офицер ЛНР Марочко: Военные Украины почти полностью покинули Северск
Украинские военные практически полностью покинули город Северск, однако продолжают стрелять по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населённом пункте", — сказал он в эфире Первого канала.
Сейчас ВСУ находятся в большей степени на второй линии обороны и отошли от Северска, но продолжают наносить удары по городу, добавил Марочко. Союзные силы ЛНР и РФ ведут уничтожение укрепрайонов украинских войск под городом, уточнил посол республики в России Родион Мирошник в эфире канала "Соловьёв Live". По его словам, командование ЛНР проводит достаточно понятную, взвешенную тактику, поэтому сначала идёт полное уничтожение укреплений.
Напомним, 18 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что Северск находится под контролем сил республики. Лайф уже сообщал, что Северск — это логический подступ к Славянску, а потому имеет важное значение в контексте всей специальной военной операции.
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