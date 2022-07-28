Песков: Лидеры КПРФ и СРЗП не обсуждали с Путиным вопрос об объединении партий

Лидеры КПРФ и "Справедливой России – За правду" (СРЗП) не обсуждали с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о возможном объединении партий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данная дискуссия — это исключительно внутрипартийный вопрос.

"Никаких обсуждений здесь не было. Насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось. Какой-то есть обмен заявлениями — не более того", — сказал журналистам представитель Кремля.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер СРЗП Сергей Миронов считает неизбежным объединение своей партии с КПРФ в исторической перспективе. Его слова прокомментировал Геннадий Зюганов, заявив, что подобный вариант развития событий возможен, но при определённых условиях.