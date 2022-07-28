Песков: Лидеры КПРФ и СРЗП не обсуждали с Путиным вопрос об объединении партий
Лидеры КПРФ и "Справедливой России – За правду" (СРЗП) не обсуждали с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о возможном объединении партий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данная дискуссия — это исключительно внутрипартийный вопрос.
"Никаких обсуждений здесь не было. Насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось. Какой-то есть обмен заявлениями — не более того", — сказал журналистам представитель Кремля.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер СРЗП Сергей Миронов считает неизбежным объединение своей партии с КПРФ в исторической перспективе. Его слова прокомментировал Геннадий Зюганов, заявив, что подобный вариант развития событий возможен, но при определённых условиях.
Ранее Лайф писал о результатах опроса ВЦИОМа, согласно которым деятельность российского президента Владимира Путина одобряет 78% жителей страны. Исследование также показало, что премьер-министру РФ Михаилу Мишустину сегодня доверяет 62,9% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 30,9%, а руководителю фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергею Миронову — 32%.
ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный