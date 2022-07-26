"Нужно быть очень глупым": Президент Уганды отшутился, отвечая на вопрос о просьбе не фотографироваться с Лавровым
Президент Уганды отшутился, говоря о просьбе не фотографироваться с Лавровым
Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. Обложка © VK / МИД России
Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени сообщил, что к нему не поступало просьб не фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее", — сказал президент на пресс-конференции после визита главы МИД РФ.
По словам Мусевени, никто не может просить о таком, ведь его позиция всем знакома.
Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия становится изгоем. По его мнению, Лавров ищет "возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией". Посольство РФ в США объяснило "воспалённым воображением" подобные заявления.