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26 июля, 15:01

"Нужно быть очень глупым": Президент Уганды отшутился, отвечая на вопрос о просьбе не фотографироваться с Лавровым

Президент Уганды отшутился, говоря о просьбе не фотографироваться с Лавровым

<p>Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/mid?z=photo-70034991_457366592/wall-70034991_578823" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров и президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. Обложка © VK / МИД России

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени сообщил, что к нему не поступало просьб не фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее", — сказал президент на пресс-конференции после визита главы МИД РФ.

По словам Мусевени, никто не может просить о таком, ведь его позиция всем знакома.

Лавров: На Западе одержимы желанием запретить фотографироваться с российскими политиками

Лавров: На Западе одержимы желанием запретить фотографироваться с российскими политиками

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия становится изгоем. По его мнению, Лавров ищет "возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией". Посольство РФ в США объяснило "воспалённым воображением" подобные заявления.

Артур Лапсаков

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