"Нужно быть очень глупым": Президент Уганды отшутился, отвечая на вопрос о просьбе не фотографироваться с Лавровым

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени сообщил, что к нему не поступало просьб не фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но тем не менее", — сказал президент на пресс-конференции после визита главы МИД РФ.