Песков рассказал, как в Кремле восприняли призыв Пушилина к освобождению "русских городов"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отчасти согласился с заявлением главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным о том, что пришло время "освобождать все русские города" — от Киева до Одессы. По словам представителя Кремля, Украину действительно нужно освобождать от неонацистских настроений. Об этом Песков заявил в беседе с журналистами в четверг.

"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений — это необходимо. И необходимо принять меры, которые, собственно, и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", — отметил он.