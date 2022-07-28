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28 июля, 10:16

Песков рассказал, как в Кремле восприняли призыв Пушилина к освобождению "русских городов"

В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от неонацизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отчасти согласился с заявлением главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным о том, что пришло время "освобождать все русские города" — от Киева до Одессы. По словам представителя Кремля, Украину действительно нужно освобождать от неонацистских настроений. Об этом Песков заявил в беседе с журналистами в четверг.

"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений — это необходимо. И необходимо принять меры, которые, собственно, и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", — отметил он.

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Напомним, что накануне Пушилин вместе с российскими политиками посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость". Говоря о событиях лета 1941 года, он провёл параллели с тем, что происходит сегодня в Донбассе. Он напомнил, что жителям ДНР, как и защитникам Бреста, "пришлось первыми столкнуться с напором нацизма". Также глава ДНР заявил о необходимости "освобождать русские города, основанные русскими людьми".

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Агентство "Москва" / Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства столицы

Александр Юнашев

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