Песков рассказал, как в Кремле восприняли призыв Пушилина к освобождению "русских городов"
В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от неонацизма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отчасти согласился с заявлением главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным о том, что пришло время "освобождать все русские города" — от Киева до Одессы. По словам представителя Кремля, Украину действительно нужно освобождать от неонацистских настроений. Об этом Песков заявил в беседе с журналистами в четверг.
"В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений — это необходимо. И необходимо принять меры, которые, собственно, и принимаются в русле специальной военной операции для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР", — отметил он.
Напомним, что накануне Пушилин вместе с российскими политиками посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость". Говоря о событиях лета 1941 года, он провёл параллели с тем, что происходит сегодня в Донбассе. Он напомнил, что жителям ДНР, как и защитникам Бреста, "пришлось первыми столкнуться с напором нацизма". Также глава ДНР заявил о необходимости "освобождать русские города, основанные русскими людьми".
Агентство "Москва" / Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства столицы