Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что помощь западных стран Украине "таинственным образом тает в карманах властей".

Политик обратил внимание на то, какую поддержку оказали европейские государства, "чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме". По его словам, деньги, оружие, техника, люди — лишь малая часть "якобы благородной деятельности" Запада. Однако на деле всё выглядит совсем иначе: бойцы бегут, военная техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск.

"Подозреваю, что-то здесь не так. Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк всё ниже и ниже", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Однако глава Чечни точно уверен в одном — российские войска неумолимо идут вперёд, освобождая захваченные территории. В то время как другие продолжают витать в облаках, отметил он.