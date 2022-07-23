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Регион
Опубликовано 23 июля 2022, 18:27
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Кадыров предположил, что западная помощь Украине "тает в карманах властей"

Кадыров допустил, что западная помощь Украине "тает в карманах властей"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что помощь западных стран Украине "таинственным образом тает в карманах властей".

Политик обратил внимание на то, какую поддержку оказали европейские государства, "чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме". По его словам, деньги, оружие, техника, люди — лишь малая часть "якобы благородной деятельности" Запада. Однако на деле всё выглядит совсем иначе: бойцы бегут, военная техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск.

"Подозреваю, что-то здесь не так. Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк всё ниже и ниже", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Однако глава Чечни точно уверен в одном — российские войска неумолимо идут вперёд, освобождая захваченные территории. В то время как другие продолжают витать в облаках, отметил он.

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Как писал Лайф ранее, Украина и страны Запада договорились, что в дальнейшем не будут раскрывать подробности поставок военной техники Киеву. Хранить в секрете решено параметры текущей и будущей помощи, заявил украинский министр обороны Алексей Резников, пригрозив, что подробности поставок военной помощи почувствует "враг на поле боя".

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ТАСС / Елена Афонина

Николь Вербер
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