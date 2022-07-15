Кадыров показал видео из казармы ВСУ с тюремными нарами и антисанитарией

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, в каких условиях живут украинские солдаты. В своём телеграм-канале он опубликовал видео корреспондента из Грозного, который побывал в одной из казарм ВСУ.

Корреспондент ЧГТРК "Грозный" показывает, в каких условиях приходилось жить украинским солдатам. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Сырые подвалы, кровати, напоминающие тюремные нары, и как бонус — полная антисанитария. Именно так украинские власти заботятся о своих защитниках. Сразу видно, куда уходят западноевропейские миллиарды", — написал Кадыров.

Причём если убрать все упоминания про Украину, то возникнет предположение, что это документальный фильм про очередной трудовой лагерь в фашистской Германии, отметил глава ЧР. Вместе с тем он добавил, что Владимир Зеленский со своей "руководящей шайкой" не сильно отличается от Гитлера.