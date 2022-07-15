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Опубликовано 15 июля 2022, 11:42

Комбат "Востока" — о вероятности наступления ВСУ: Им же нужно отрабатывать деньги

Командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в беседе с корреспондентом kp.ru считает, что украинские войска будут предпринимать попытки наступления.

Александр Ходаковский ответил на вопрос об ожидаемом наступлении украинских войск. Видео © kp.ru

"Попытки будут. Они называют это контрнаступлением. Ну ресурсы есть у них для этого. И, самое главное, у них есть политическая задача — им же нужно отрабатывать те деньги, которые вкладывают [западные страны]", — объяснил Ходаковский.

По его мнению, украинские военные в любом случае будут пытаться проявлять активность. Однако, в какой степени их попытки можно будет назвать успешными, — будет видно в перспективе.

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Ранее в Киеве рассказали, чего не хватает ВСУ для контрнаступления. По словам советника Зеленского Алексея Арестовича, Украина нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники военным по-прежнему не хватает.

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kp.ru

Николь Вербер
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