Комбат "Востока" — о вероятности наступления ВСУ: Им же нужно отрабатывать деньги

Командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в беседе с корреспондентом kp.ru считает, что украинские войска будут предпринимать попытки наступления.

Александр Ходаковский ответил на вопрос об ожидаемом наступлении украинских войск. Видео © kp.ru

"Попытки будут. Они называют это контрнаступлением. Ну ресурсы есть у них для этого. И, самое главное, у них есть политическая задача — им же нужно отрабатывать те деньги, которые вкладывают [западные страны]", — объяснил Ходаковский.

По его мнению, украинские военные в любом случае будут пытаться проявлять активность. Однако, в какой степени их попытки можно будет назвать успешными, — будет видно в перспективе.