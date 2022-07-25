Песков рассказал, когда пройдёт встреча Путина и нового главы "Роскосмоса" Борисова
Песков: Путин может встретиться с главой "Роскосмоса" Борисовым в августе
Встреча президента России Владимира Путина с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым может состояться в августе или раньше. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"[Возможность встречи] с Борисовым не исключаем. Наверное, уже в следующем месяце, в августе. Но, кстати, Борисов может быть и раньше. Там уже как график будет свёрстан", — объяснил он.
А вот с бывшим главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным Путин проводить встречу в ближайшее время не планирует, добавил Песков.
Лайф напоминает, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его должность назначен Юрий Борисов, который ранее занимал пост зампредседателя Правительства РФ. Песков при этом заявил, что отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе.