Песков рассказал, когда пройдёт встреча Путина и нового главы "Роскосмоса" Борисова

Встреча президента России Владимира Путина с новым главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым может состояться в августе или раньше. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Возможность встречи] с Борисовым не исключаем. Наверное, уже в следующем месяце, в августе. Но, кстати, Борисов может быть и раньше. Там уже как график будет свёрстан", — объяснил он.