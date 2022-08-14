Командир взвода "Кракена" счёл невозможным для ВСУ одолеть Российскую армию

Киев не сможет победить Российскую армию. Об этом сказал взятый в плен командир взвода украинского нацподразделения "Кракен" Дмитрий Стрельников. По его словам, никто в его роте не имел спецподготовки по ведению боя, многие писали рапорты и не хотели идти на передовую.

"Я не могу сказать, что то подразделение, к которому я отношусь, оно какое-то специальное или специально обученное, в нём нет никакой крутости абсолютно. А то, что говорят в эфире украинского телевидения, — это какая-то фейковая информация, информационная война ведётся. Мне кажется, у нас нет такой возможности — победить Российскую армию", — пояснил военнопленный.

По его словам, он был в теробороне, стоял на блокпосту и досматривал машины. Позже ему с товарищами объявили, что теперь они относятся к военной части и дали нашивки "Кракен". Вся боевая подготовка заняла около пяти дней: "прыгали через всякие препятствия", также им показали, как разбирать и собирать автомат. Стрельников признался, что по пятибалльной системе оценил бы такие учения на два. При этом из иностранного оружия, которое было в подразделении, никто не умел стрелять.