Почему ВСУ оказались бессильны, когда Армия России начала зачистку Артёмовска После недолгой паузы Российская армия начала наступление на Артёмовск (Бахмут). Город обороняют элитные соединения ВСУ, но все они на грани истощения. 25350 25350 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / NurPhoto / Corbis

Артёмовск на карте Украины

16 августа на брифинге Минобороны стало известно, что Армия России совместно с союзными силами прорвала оборону ВСУ рядом с Артёмовском в ДНР. В частности, 72-я мотопехотная бригада ВСУ понесла значительные потери.

— В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники, — отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На оставленных недалеко от Артёмовска украинских позициях российскими сапёрами были обнаружены французские противотанковые мины EMP F2, запрещённые международным законодательством.

Артёмовск, в 2015 году переименованный украинской властью в Бахмут, был превращён в мощный укрепрайон. Там шли бои в 2014–2015 годах. Город и окрестности подвергались обстрелу со стороны ВСУ неоднократно. Помимо прочего, Артёмовск — крупный транспортный узел, через который проходит критически важная для донбасской группировки ВСУ транспортная сеть.

Спецоперация в Бахмуте

В июне 2022 года после освобождение Попасной Армия России вместе с союзными силами перешла в наступление одновременно по нескольким направлениям, расширив плацдарм для предстоящей операции в Артёмовске. Тогда подконтрольная России зона расширилась до Врубовки, Ныркова и Васильевки на севере, Владимировки — на северо-западе, Светлодарска — на юго-западе, а передовые подразделения НМ ДНР и ЛНР вышли на окраины села Покровское. Эксперты отмечали, что после выравнивания линии фронта на западе начнутся бои за Артёмовск.

Сейчас приближается развязка в истории с прорывом фронта, и командование украинской армии морально готово к потере позиций на данном рубеже, хотя в глубине души офицеры и генералы ВСУ всё ещё надеются на чудо. В реальности никаких чудес для ВСУ не ожидается.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, позиции украинской армии оказываются под ударами по 700–800 раз в сутки. Российские комплексы выпускают от 40 до 60 тысяч единиц боеприпасов. Наиболее напряжённая ситуация, по словам Залужного, сейчас в районе "огненного треугольника" Авдеевка – Пески – Марьинка. Ситуацию, в которой оказались ВСУ, в беседе с Лайфом проанализировал военный эксперт Алексей Леонков.

Всё находится уже на изломе, и не зря же Залужный всё время теребит Зеленского, чтобы тот дал добро на отвод войск, чтобы не удерживать Артёмовск, а сосредоточить силы на Славянско-Краматорском укрепрайоне или ещё где-нибудь. Однако тот им не даёт такой возможности. Я подозреваю, что за решением Зеленского стоят американские генералы и ещё кто-либо. Но ситуация сейчас складывается так, что у них уже большие проблемы по многим вещам Алексей Леонков Военный эксперт

Потери ВСУ в 2022 году

По словам Алексея Леонкова, украинские подразделения, находящиеся под Артёмовском, пока пытаются сохранять видимость борьбы, но с каждым разом это им даётся всё тяжелее. Налицо перебои с вооружением. А расхваленные пропагандой РСЗО HIMARS на исходе. При этом ВСУ приходится отражать удары на нескольких направлениях.

Они, конечно, ещё поддерживают своё сопротивление, подкидывают туда свежие силы из резервистов и так далее. Но вот с огневой точки зрения им уже приходится решать, где и кого поддерживать. У нас всё-таки контрбатарейная и другая борьба ведётся, а для ВСУ быть одновременно в трёх местах — и под Авдеевкой, и под Артемовском, и под Славянском — достаточно сложно Алексей Леонков Военный эксперт

Леонков отмечает, что дальние комплексы ВСУ ещё худо-бедно работают, но боеприпасов для них почти не осталось. По сути, HIMARS используется больше не в военных целях, а для устрашения гражданского населения и создания тревожной повестки. Так, к примеру, по сообщению администрации Первомайска, вечером 16 августа украинские силовики обстреляли город из РСЗО HIMARS, в результате чего был сильно повреждён многоквартирный жилой дом в одном из самых густонаселённых районов, погиб один человек и ещё один пропал без вести.

Даже при сегодняшнем обстреле Первомайска противник выпустил всего три ракеты, то есть полкассеты HIMARS. Это говорит о том, что они уже начинают экономить ракеты и используют их только на подъёмных участках, чтобы эта тема всё время звучала, что "HIMARS, дескать, тут, там и вот там, и везде". Но у них самих машин половина уже обнулена — из 16 единиц осталось восемь, — поэтому эффективность огня в военном плане нулевая. Но по гражданским объектам, к сожалению, им удаётся пока наносить удары, приводящие к разрушениям и жертвам Алексей Леонков Военный эксперт

Пески на карте Украины

Всего в 97 километрах от Артёмовска расположен посёлок Пески. Для ВСУ это был важный укрепрайон, долго рассматривавшийся командованием ВСУ как плацдарм для наступления на Донецк. Именно отсюда боевики на протяжении восьми лет обстреливали столицу ДНР и соседние города. 13 августа стало известно, что посёлок был полностью освобождён от украинских формирований. Отметим, что бои за Пески шли несколько месяцев, а активная фаза пришлась на последние три недели.

— Эта маленькая победа — ещё один шаг к нашей большой победе и к мирной, счастливой жизни Донецка, — отмечал ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Если рассуждать более предметно, город Пески имеет большое значение для операции по освобождению Артёмовска и предстоящей зачистки Авдеевки.

Пески взяли после того, как часть вооружения была отведена, а тут одновременно наши начали действовать по Артёмовску, а возврат огневых средств ВСУ в Пески был прекращён. И огневой поддержки, когда наши штурмовали Пески, у ВСУ не было. А сейчас у них получается, что нужно держать удар по всем направлениям, и Генштаб ВСУ так и докладывает, что Армия России по всем направлениям перешла в наступление Алексей Леонков Военный эксперт

Куда продвинулась Российская армия на Украине: Артёмовск, Марьинка, Авдеевка, Славянск

По словам Алексея Леонкова, ВСУ сейчас приходится выбирать, где держать оборону, а где её можно ослабить, но выбор трудный и неочевидный. И в этом плане украинская армия находится в слабой позиции.

Они понимают, что мы знаем, что у них мало оружия и боеприпасов остаётся, и знаем, что они их постоянно перебрасывают туда-сюда. Поэтому им приходится как-то хитрить, чтобы где-то их оставлять, а какие-то участки лишить поддержки. Артёмовск ключевой, и вроде как нужно сосредоточить силы там. Но вдруг, — думают они, — союзная армия начнёт маневры под Краматорском, а ударная сила ВСУ останется под Артёмовском, тогда что? И если они выберут Артёмовск, они могут потерять Славянск или Авдеевку. Поэтому, я так понимаю, сейчас такой расклад, при котором они там мечутся Алексей Леонков Военный эксперт

Если взглянуть на карту и изучить расположение Артёмовска, то можно обнаружить, что город делит всю зону операции в Донбассе надвое. Взятие города гарантирует Армии России создание двух тактических "котлов": первый — для группировки Славянск –Краматорск и второй — для авдеевской группировки ВСУ. К тому же отсюда открывается выход на оперативный простор — трассу и железнодорожные пути, по которым можно дойти вплоть до Павлограда.

Понятное дело, получается заход в тыл славянско-краматорской группировки и в тыл авдеевской. Перерезаются пути снабжения, пути отступления, то есть там сложнопересечённая местность: когда создавались эти укрепрайоны под руководством британских и американских инженеров, учитывалось это дело. Если ломается Артёмовск, наша армия окажется в тылу этих сооружений и перережет им снабжение, сократив их сопротивление до минимума Алексей Леонков Военный эксперт

Если принять во внимание не только планирование наступления, но и вопрос безопасности мирных жителей, то можно обнаружить, что в 46 километрах от освобождённых Песков и в 127 километрах от освобождаемого Артёмовска находится Марьинка. В настоящий момент союзные силы продолжают вести бои за этот город. Украинских военных, а вместе с ними радикалов, ранее бесчинствовавших в городе, уже выбили к окраине. При отступлении украинцы побросали оружие, как это случалось и ранее. Как только "огненный треугольник" будет освобождён от ВСУ и нацформирований, у Российской армии в Донбассе останется лишь две крупные цели: анклав Славянск – Краматорск и Авдеевка. Зачистка этих городов закроет вопрос с существованием ВСУ в том виде, в котором структура много лет подвергала опасности население Юго-Востока.

На освобождении какого города ВС РФ нужно сосредоточить силы? 0 Славянск Краматорск Авдеевка Артёмовск

Авторы Сергей Андреев