Когда Российская армия будет брать Николаев У южной окраины областного центра свои особенности, поэтому продвигаться в этом направлении придётся особенно осторожно. 28562 28562 Коллаж © LIFE. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Карта боевых действий на Украине на сегодня

После взятия укрепрайона ВСУ в посёлке Благодатное Армия России получила возможность наступать на Николаев вдоль Ингулецкого канала. Провалившееся наступление ВСУ на Херсон ослабило позиции украинской армии на юге Украины, и теперь дорога на Николаев практически открыта.

Российские подразделения находятся в пяти километрах от крупного укрепрайона вдоль западного берега реки Белозёрки. В настоящий момент ВС РФ продолжают подавление украинских позиций вдоль трассы Николаев – Первомайское – Снигирёвка. При этом, как и всегда, Армия России стремится работать максимально деликатно, избегая разрушения мирных объектов.

Ещё в июле российская сторона заявила о расширении географии спецоперации за пределы ЛНР и ДНР. Таким образом, в зону действия СВО вошёл и Николаев. Под Николаевом противником организована система обороны, которую нужно будет прорвать. Взятие под контроль этой территории даст Армии России возможность практически беспрепятственно наступать вплоть до границы с Одесской областью, потому что дальше у противника нет мест, где он может серьёзно закрепиться. В условиях применения нашей армией тактик "огневой вал" и "отсекающий огонь" возможность организовать укрепрайон на скорую руку у ВСУ сводится к минимуму.

Почему Николаев принципиально важен для России и что вообще из себя представляет этот город?

Николаев на карте Украины

23 августа ВС РФ при поддержке НМ ДНР и ЛНР начали наступательные действия от Херсона, освобождённого ещё в начале марта, в направлении Николаева. Этот город имеет свои особенности и в тактическом, и в стратегическом планах.

Николаев — один из крупнейших экономических центров юга Украины. В XIX веке, а затем и при советской власти он был важнейшим судостроительным кластером. После 1991 года судостроение здесь пришло в упадок.

Город расположен на юге степной зоны, базируется на полуострове, омываемом реками Южный Буг и Ингул, и представляет собой крепость. В 80 км от города — выход к Чёрному морю, поэтому его вполне целесообразно назвать приморским городом.

Площадь города — 259,8 квадратного километра. Это примерно сопоставимо с площадью Мариуполя — 244 квадратных километров. Население сопоставимое — 470 011 человек по состоянию на 2022 год (в Мариуполе — 431 859 человек по состоянию на 2021 год). По словам военного эксперта Константина Сивкова, Николаев важен для Российской армии сразу по нескольким причинам.

Естественно, город очень важен, поскольку там имеется крупнейший судостроительный завод, на котором строили наши авианесущие крейсера. Хотя он сейчас обанкроченный и разгромленный, но восстановить его можно, поскольку верфи имеются. Но это трудно, это долгий путь. К тому же это выход к Чёрному морю, важнейший порт. И это важнейший город на пути к Одессе, а значит, и к Приднестровью. Брать его надо. Но нужно понимать, что город крупный и заселён он плотно Константин Сивков Военный эксперт

Когда Россия освободит Николаев

По словам военных экспертов, операция по освобождению Николаева имеет свои нюансы. В первую очередь это общие для всех городов, освобождаемых Армией России, моменты. Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что Николаев, как и любой населённый пункт, если его превратить в крепость и прикрываться мирными жителями, имеет свои сложности.

Это сложный укрепрайон. Армия России старается сберегать жизни наших соотечественников, которые находятся под властью Киева. Понятное дело, что ВСУ прикрываются тем, что для нас ценно. Это жизни людей Алексей Леонков Военный эксперт

Второй принципиальный момент: придётся решать, как именно брать город — с воды или с суши. Каждый из вариантов имеет свои особенности. По словам Алексея Леонкова, морская операция может не привести к нужным результатам, потому что, во-первых, традиционно "суша сильнее моря", а во-вторых, у ВСУ есть противокорабельное оружие. Также прибрежная зона может быть заминирована.

Скорее всего, Армия России будет брать город с суши. Вы знаете, мы и в 1943 году брали эти города и освобождали с суши. А сейчас не стоит забывать, что акватория Чёрного моря может быть заминирована, и жертвовать нашими ребятами, кораблями, смысла нет. Поэтому, скорее всего, с суши, но, так как у нас теперь на вооружении новейшие ракеты — они будут осуществлять огневую поддержку Алексей Леонков Военный эксперт

В беседе с Лайфом доктор военных наук Константин Сивков высказал мнение, что на взятие Николаева понадобится время, но его будет взять легче, чем Мариуполь. По ряду причин.

Взятие Николаева потребует время. Но, поскольку таких укреплений бетонных, как в Мариуполе, Авдеевке, там нет, взять его будет проще. Наши промзоны брать умеют, да и сопротивление со стороны ВСУ всё время снижается. Время потребуется, но это не будет так долго, как в случае с Мариуполем Константин Сивков Военный эксперт

Он отметил, что с тактической точки зрения есть вариант изолировать город и отрезать его от систем снабжения, но тогда возникнет проблема обеспечения жизни мирных граждан. С учётом того что Россия старается решить две задачи — взятие городов и сохранение жизней мирного населения, — в этой ситуации придётся искать золотую середину.

Город в городе: Николаевский судостроительный завод, завод "Океан", катакомбы

Другой момент — промзона. Не стоит забывать, что в крупных промышленных городах такой район — это почти всегда город в городе. Так было с "Азовсталью" в Мариуполе, так было с заводом "Азот" в Северодонецке. В Николаеве два судостроительных предприятия и оба в состоянии упадка, но для организации укрепрайонов вполне пригодны.

Во-первых, уже упомянутый старейший судостроительный завод в советское время — судостроительный завод № 445. Площадь верфи — 11,4 квадратного километра, площадь здания — около 476 квадратных метров.

Во-вторых, судостроительный завод "Океан" в южной части Николаева, у реки Южный Буг. Общая площадь промзоны составляет 10,1 кв. км, зона водной акватории — 4,2 кв. км, в инфраструктуру также включены набережные протяжённостью 600 метров.

Украина. Николаев. Завалы возле нефтяных резервуаров. Фото © ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

В обоих случаях нужно учитывать производственные и ремонтные коммуникации, которые противник может использовать для создания огневых точек. Всего, согласно открытым источникам, в Николаеве 51 предприятие, в том числе авиаремонтный завод, глинозёмный, бронетанковый, тепловозоремонтный и другие.

Ещё один момент, который придётся учитывать, — сеть подземных коммуникаций. В 1954 году советский геодезист Матвеев сообщал городскому управлению архитектуры, что от Николаева до Херсона много лет назад построен тоннель длиной в 70 км. Кроме того, под городом расположена сеть коридоров. Часть из них образовалась в ходе строительства города, когда на данной территории строились каменоломни, а строить их старались поглубже, чтобы избежать обрушений. Некоторые подземные ходы могли сохраниться с 1855 года, когда город находился на осадном положении во время Крымской войны. Конечно, большинство старых коммуникаций к настоящему времени замурованы и засыпаны, но этот фактор тоже следует учитывать.

Также в Николаеве, по данным мэрии, 480 бомбоубежищ. 106 укрытий в Ингульском районе, 192 — в Центральном, 99 — в Заводском, 83 — в Корабельном. В общей сложности они рассчитаны на 237 тысяч человек. Подразумевается, что там смогут укрыться мирные жители, но не стоит забывать, что ВСУ активно используют такие коммуникации в своих целях. Все эти особенности придётся учитывать.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников Когда могут начать наступление на Николаев? 0 До конца сентября Ближе к октябрю Ближе к Новому году

Авторы Сергей Андреев