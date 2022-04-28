Власти Херсонской области анонсировали её переход в рублёвую зону

Новые власти региона предполагают, что на переходный период потребуется до четырёх месяцев, в течение которых в области будут в ходу как рубль, так и гривна, затем от последней откажутся.

Херсонская область Украины после освобождения российскими военными с 1 мая переходит в рублёвую зону. Об этом заявил Кирилл Стремоусов — зампредседателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок".

"С 1 мая мы переходим в рублёвую зону", — сказал Стремоусов.

По его расчётам, на переходный период потребуется до четырёх месяцев, в течение которых в области будут в ходу как рубль, так и гривна, затем от последней откажутся.