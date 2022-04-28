Новые власти Херсонской области исключили возможность водной блокады Крыма

После 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал в попытке ухудшить условия жизни и ведения сельского хозяйства на полуострове.

Поставку воды из Херсонской области в Крым можно гарантировать, водной блокады полуострова больше не будет. В этом заверил зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.

"Херсонская область готова и будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма", — приводит РИА "Новости" слова Стремоусова.

Он рассказал, что в области задерживают тех местных чиновников и радикалов, которые в последние годы были причастны к разным блокадам полуострова, в том числе и водной.