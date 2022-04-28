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Регион
Опубликовано 28 апреля 2022, 03:18
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Новые власти Херсонской области исключили возможность водной блокады Крыма

После 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал в попытке ухудшить условия жизни и ведения сельского хозяйства на полуострове.

Поставку воды из Херсонской области в Крым можно гарантировать, водной блокады полуострова больше не будет. В этом заверил зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.

"Херсонская область готова и будет гарантированно обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма", — приводит РИА "Новости" слова Стремоусова.

Он рассказал, что в области задерживают тех местных чиновников и радикалов, которые в последние годы были причастны к разным блокадам полуострова, в том числе и водной.

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Как сообщал Лайф, в конце марта впервые за восемь лет Северо-Крымский канал полностью заполнился водой. Разблокировать его удалось, когда российские войска вышли к Херсону. Насыпанную Украиной дамбу, которая перекрывала воду для полуострова, взорвали 26 февраля.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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