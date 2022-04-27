Одессит в рядах бойцов ДНР: Мы защищаемся от нацистской политики Киева

По мнению военных республики, мировое сообщество игнорировало тот факт, что в регионе началась гражданская война, гибло мирное население, потому и необходимо было встать на защиту людей.

Военнослужащие ДНР — о причинах участия в боевых действиях. Видео © SHOT

Военнослужащие Донецкой Народной Республики, которые сейчас освобождают украинский город Марьинка, рассказали, почему принимают участие в боевых действиях. Видео с ними опубликовал SHOT. Так, один из бойцов отметил, что родился и вырос в Одессе, где вторым региональным языком всегда был русский.

"Я одессит, я родился и всю жизнь прожил в Одессе. Одесса — это русский город. <...> Приходит правительство и начинает вести нацистскую политику, запрещает наш язык. Они устроили геноцид народа Донбасса, бомбя их артиллерией и авиацией. Вот что у нас тут происходит. Мы защищаемся!" — рассказал он.

По словам другого военнослужащего, всё мировое сообщество игнорировало тот факт, что на территорию Донбасса были введены регулярные войска Украины и что в регионе началась гражданская война. Весь мир при этом "молчал", добавил он. Один из бойцов уточнил, что, по мнению киевских властей, была нарушена территориальная целостность Украины, однако в Донбассе все восемь лет гибли ни в чём не повинные люди. И долгом военных было их защитить.

"Убивают женщин, убивают детей, убивают мирное население. Это было все восемь лет. Тема украинской власти — надавить на нас военным путём. <...> Мы должны это закончить!" — заявил он.

Также мужчина поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он "не дал своего младшего брата в обиду" и поддерживает во всём жителей Донбасса.