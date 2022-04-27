Депутат Слуцкий заявил, что РФ продолжит борьбу за освобождение Виктора Бута

По словам парламентария, рассматриваются разные формы, включая обмен. Он также подчеркнул, что возвращение лётчика Ярошенко на родину является итогом серьёзной дипломатической работы.

Российская сторона продолжит борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

"Мы будем продолжать бороться за освобождение и возвращение также и Виктора Бута на родину. Для этого возможны различные формы, в том числе путём обмена", — передаёт РИА "Новости" слова парламентария.

Вместе с тем он отметил, что обмен российского лётчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида является итогом серьёзной дипломатической работы, учитывая нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном. Слуцкий также выразил надежду, что данный опыт будет востребован и в случае с Бутом.