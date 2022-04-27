Депутат Слуцкий заявил, что РФ продолжит борьбу за освобождение Виктора Бута
Виктор Бут. Фото © Wikipedia
По словам парламентария, рассматриваются разные формы, включая обмен. Он также подчеркнул, что возвращение лётчика Ярошенко на родину является итогом серьёзной дипломатической работы.
Российская сторона продолжит борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Мы будем продолжать бороться за освобождение и возвращение также и Виктора Бута на родину. Для этого возможны различные формы, в том числе путём обмена", — передаёт РИА "Новости" слова парламентария.
Вместе с тем он отметил, что обмен российского лётчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида является итогом серьёзной дипломатической работы, учитывая нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном. Слуцкий также выразил надежду, что данный опыт будет востребован и в случае с Бутом.
Напомним, Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012 году он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.