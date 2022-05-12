Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с заблокированной "Азовстали"

Один из бойцов Незалежной призвал американского миллиардера вытащить их, чтобы они могли уехать в третью страну.

Украинские националисты, которые находятся в окружении на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, обратились к американскому бизнесмену Илону Маску. Они потребовали от миллиардера спасти их и помочь выбраться. Соответствующее обращение опубликовал командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына.

"Говорят, вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное", — написал он в обращении к Маску.

Кроме того, националист попросил Маска помочь украинским радикалам выбраться из осаждённой "Азовстали" и уехать в третью страну.

"Если не вы, то кто?" — заключил военный.