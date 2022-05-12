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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 19:30
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Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с заблокированной "Азовстали"

Один из бойцов Незалежной призвал американского миллиардера вытащить их, чтобы они могли уехать в третью страну.

Украинские националисты, которые находятся в окружении на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, обратились к американскому бизнесмену Илону Маску. Они потребовали от миллиардера спасти их и помочь выбраться. Соответствующее обращение опубликовал командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына.

"Говорят, вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное", — написал он в обращении к Маску.

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Кроме того, националист попросил Маска помочь украинским радикалам выбраться из осаждённой "Азовстали" и уехать в третью страну.

"Если не вы, то кто?" — заключил военный.

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Ранее экс-комбат "Азова" раскрыл детали операции по деблокаде Мариуполя, которую готовят ВСУ. Он уточнил, что времени на организацию нужно много, а заблокированные боевики могут освобождения из котла не дождаться.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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