Замкомандира "Азова" Паламар заявил о 600 раненых боевиках в Мариуполе

Власть Киева понимала, что бойцы могут попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок, однако она этого не сделала, заявил он.

В Мариуполе находится около 600 раненых националистов из полка "Азов". Об этом рассказал командир неонацистской группировки Святослав Паламар испанской газете ABC.

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ — и он всё ещё есть — продолжать оборону. И мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжёлая ситуация", — сказал Паламар.

Как он пояснил, число тяжелораненых продолжает расти с каждым днём. Он убеждён, что киевские власти "должны сделать невозможное" для спасения членов нацбата с завода "Азовсталь".