По каким тоннелям украинские военные пробуют сбежать с "Азовстали" Предложения сдаться в плен по-прежнему игнорируются, а вот попыток "прощупать" путь на свободу меньше не становится. 35265 35265 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

11 мая части батальона "Восток" сил ДНР обнаружили и заблокировали тоннель, по которому украинские боевики пытались покинуть территорию металлургического комбината "Азовсталь". Выйти с территории предприятия запертые там военные планировали для пополнения запасов воды — её набирают прямо из ближайшей реки Кальмиус. Командир батальона Александр Ходаковский сообщил, что тоннель блокировали, а противник понёс потери — один убитый, один раненый. Но попытка выйти, осмотреться и сориентироваться наверняка не последняя — под "Азовсталью" десяток тайных подземных ходов, выйти по которым можно в самые разные точки Мариуполя.

Карта военных действий на Украине

Осада "Азовстали" прошла разные фазы и длится с 18 марта. Особенность окружения в том, что запертые в подвалах боевики полка "Азов" и части 36-й бригады ВМСУ не сидят в подземельях безвылазно и периодически вынуждены подниматься на поверхность. Неделю назад батальон сил ДНР "Восток" в одном из районов промзоны “Азовстали” даже открывал огонь по тем, кто пытался сбежать из окружения. Командир батальона Александр Ходаковский заподозрил, что в этом квадрате находится какой-то важный для нацистов объект. Оказалось, что там пролегает тоннель, ведущий к реке, откуда те набирали воду и через который планировали бежать.

Обнаружили тоннель, по которому противник покидает "Азовсталь" — вдоль труб под ж/д полотном. Высота тоннеля составляет не менее трёх метров, ширина позволяет перемещаться без затруднений, далее выход к реке, из которой, судя по натоптанным тропам, противник набирает воду Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" сил ДНР

После ликвидации тех, кто пытался прорваться, комбат "Востока" сделал вывод, что противник отвоевался и хочет на свободу, желательно без каких-либо для себя последствий.

Илон Маск купил Twitter, но украинцам не поможет

12 мая отчаявшийся командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына Волынский создал аккаунт в соцсети "Твиттер", чтобы попросить её нового владельца Илона Маска помочь ему и однополчанам выбраться с "Азовстали" в другую страну, где никто не спросит с них за преступления против мирного населения и военнопленных.

— Люди говорят, что вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом друг с другом, так как я живу там, где практически невозможно выжить… Если не ты, то кто? Дай мне подсказку, — написал Волына.

Если внимательно вчитаться в текст, можно обнаружить, что это не просто просьба об эвакуации, а мольбы человека окончательно дезориентированного и деморализованного. Азовцы небоеспособны и морально подавлены, остаётся только догадываться, насколько накалена атмосфера в их бункерах, ведь наверняка же кто-то хочет сдаться и получить первую медицинскую помощь. В этот же день боевик с позывным Дипломат опубликовал видео, где посетовал на антисанитарию, на отсутствие антисептиков и бинтов.

По словам военных специалистов, ожидание в таких условиях действует сильнее прямых ударов или штурма. Идёт процесс гниения группировки во всех смыслах — психика надломлена, здоровье подточено, даже имитировать наличие боевого духа уже невозможно. Впору вспомнить библейскую фразу "живые позавидуют мёртвым". Однако играть роль брошенных всеми мучеников пока получается.

План завода "Азовсталь"

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, хорошо знающий, как устроен металлургический комбинат, отметил, что точное количество выходов и входов неизвестно никому.

Сколько всего выходов — никто посчитать не сможет. Исчерпывающей информации по выходам просто нет. Там должны быть технические документы подземных коммуникаций, но я думаю, что нацики их уничтожили. Второе: там есть катакомбы. Когда строили "Азовсталь", ещё во времена СССР, на случай ядерной войны. Там стены толстенные, а ещё три или четыре катакомбы, в которых до полутора тысяч людей могли находиться. "Азовсталь" должна была работать даже в случае войны. И рабочие, которые там работали, их домой не должны были пускать — они должны были находиться в этих катакомбах. Вряд ли оттуда можно было выйти без карты Сергей Гончаров Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

По словам Гончарова, именно из-за сложной структуры комплекса приходится действовать по ситуации.

Как только увидели выход, закрываем его. Точно так же поступаем со следующим выходом. И так будет до тех пор, пока они там либо не сгинут, либо не выйдут с белым флагом. А говорить, что осталось три выхода — к морю, к зоне погрузки и в город, бессмысленно. Если бы всё было так, нам не нужно было бы ставить такие оцепления. Поставили бы снайперов возле выходов и ждали бы, пока выйдут Сергей Гончаров Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"

Карта "Азовстали" и тайные тропы

Площадь предприятия "Азовсталь" — 11 квадратных километров. Больше иных посёлков или городов. Знакомые с промзоной местные жители отмечают, что основные выходы могут вести сразу в несколько разных мест: к морю, к зоне погрузки в порту, железнодорожному полотну (как раз там и были уничтожены последние "подпольщики") и в город. Но пока доподлинно не известно, сколько там ещё лазеек.

По словам эксперта-эколога Ирины Буториной, принимавшей в 1991 году участие в разработке плана для экологического паспорта "Азовстали", можно только предполагать, откуда ещё могут вылезти азовцы. К примеру, есть один выход из толстолистового цеха, откуда идёт переправа на другой берег. Это место впадения Кальмиуса в Азовское море. Есть один надземный переход возле коксохимической части предприятия. Есть ещё один выход со стороны шламотстойника — там теоретически можно уйти по воде. Но для этого нужны резиновые лодки, да и сомнительно, что беглецов не заметят.

Вид со спутника на территорию металлургического комбината "Азовсталь". Фото © ТАСС / Planet Labs PBC via AP

Согласно предположениям, там есть ещё пятикилометровый подземный тоннель, соединяющий "Азовсталь" с Мариупольским заводом имени Ильича, находящимся на другом берегу Кальмиуса. Но вопрос, в каком он состоянии и не завален ли он. Есть газоходы для оттока дымовых газов, представляющие собой тоннели из огнеупорного кирпича — что-то вроде очистных сооружений старого типа, но вряд ли их можно использовать для побега, а вот заблудиться там легко. Ещё один вариант — транспортёры "Азовстали", подающие сырьё в домны, которые утоплены ниже "нулевого" уровня. Вплотную к "Азовстали" прилегают пятиэтажки и девятиэтажки, в настоящий момент представляющие собой руины. Теоретически через транспортёры можно пробраться к домам, но больше прятаться негде — везде стоит оцепление, а ночью над "Азовсталью" кружит беспилотник с тепловизором и ракетами.

Подземелья завода "Азовсталь"

В тактическом отношении "Азовсталь" достаточно изучена российскими военными, и, скорее всего, даже были составлены приблизительные схемы коммуникаций с учётом "белых пятен". Сейчас силы ВС РФ и ДНР контролируют все известные выходы с комбината. Вероятно, какие-то лазы ещё остались незаблокированными, но повода для оптимизма боевикам "Азовстали" это не даёт, ведь на выходе они неизбежно наткнутся на спецназ. Единственный способ выжить — сдаться.

Поступала информация , что часть боевиков недавно планировали сложить оружие. Но все они боятся возмездия. Они мечтают об обмене, о том, чтобы ни за что не отвечать. Но надежды на мирную эвакуацию тают с каждым днём.

Фото Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency Как поступят запертые на "Азовстали" боевики? 0 Будут искать выход из тоннеля и выйдут по одному Будут прорываться с боем Будут умирать от голода

Авторы Евгений Жуков