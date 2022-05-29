Пленный морпех ВСУ рассказал, почему сложил оружие и что мешало ему это сделать раньше

После того как погиб их ротный командир, бойцы приняли окончательное решение уходить, потому что очень "хотелось жить".

Пленный боец, старший матрос 36-й бригады ВСУ Артём Брудин рассказал, почему сложил оружие. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

Старший матрос 36-й бригады ВСУ, добровольно сложивший оружие, рассказал, почему принял решение сдаться и что мешало ему это сделать ранее. Видео беседы опубликовала Народная милиция ДНР.

"Я принял решение сдать оружие после того, как увидел, как погибают молодые пацаны. Я уверен в том, что они не хотели воевать. Чётких команд для нас не поступало, "кормили завтраками", что "вас поменяют, придёт подкрепление, сидите на своих постах", — признался Артём Брудин.

После того как погиб их ротный командир, бойцы приняли окончательное решение уходить, потому что "хотелось жить". Чтобы воплотить этот план в жизнь, им не пришлось прикладывать особых усилий: они просто отступили, бросили оружие, переоделись в гражданскую форму и ушли.

Как признался Артём, он хотел сложить оружие ранее, но останавливали заверения руководства, что в российском плену к ним будет плохое отношение. Но, несмотря на эти лживые угрозы, морпех принял решение уйти. В заключение он отметил, что сейчас хочет спокойной жизни и поскорее увидеть своих родных.