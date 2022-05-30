Базу Красного Креста в Мариуполе заподозрили в планах убить детей ради органов из-за медкарт

Эксперт обратил внимание, что в обнаруженных документах не значились болезни несовершеннолетних, зато были указаны сведения о родителях.

На базе Красного Креста в Мариуполе, где были найдены детские медкарты с перечнем здоровых органов, могли заниматься незаконной трансплантацией, заявил РИА ФАН политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин. По его оценке, маленьких пациентов могли готовить к убийству ради органов.

"Уже давно территория Донбасса, которая находилась под контролем украинских властей, выступала частью единой цепочки — той цепочки, которая замыкалась на Косове. А Косово известно тем, что это не только центр наркотрафика, который покрывают американцы, но и центр по продаже человеческих органов. И, соответственно, под покровительством американцев была выстроена эта логическая цепочка по продаже органов. Поэтому нельзя исключать, что в Мариуполе могли проводиться соответствующие мероприятия, и детей могли готовить для дальнейшего изымания их органов. И, скорее всего, посредством убийства ребёнка", — объяснил Бредихин.

Он обратил внимание, что в обнаруженных документах не значились болезни несовершеннолетних, зато были указаны сведения о родителях.