Базу Красного Креста в Мариуполе заподозрили в планах убить детей ради органов из-за медкарт
Эксперт обратил внимание, что в обнаруженных документах не значились болезни несовершеннолетних, зато были указаны сведения о родителях.
На базе Красного Креста в Мариуполе, где были найдены детские медкарты с перечнем здоровых органов, могли заниматься незаконной трансплантацией, заявил РИА ФАН политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин. По его оценке, маленьких пациентов могли готовить к убийству ради органов.
"Уже давно территория Донбасса, которая находилась под контролем украинских властей, выступала частью единой цепочки — той цепочки, которая замыкалась на Косове. А Косово известно тем, что это не только центр наркотрафика, который покрывают американцы, но и центр по продаже человеческих органов. И, соответственно, под покровительством американцев была выстроена эта логическая цепочка по продаже органов. Поэтому нельзя исключать, что в Мариуполе могли проводиться соответствующие мероприятия, и детей могли готовить для дальнейшего изымания их органов. И, скорее всего, посредством убийства ребёнка", — объяснил Бредихин.
Он обратил внимание, что в обнаруженных документах не значились болезни несовершеннолетних, зато были указаны сведения о родителях.
Напомним, что СК пообещал изучить медкарты детей, найденные на базе Красного Креста в Мариуполе. Об их существовании стало известно после публикации видеокадров обследования базы. По данным следствия, в этих картах нет сведений о болезнях. В документах перечислены здоровые органы детей и информация об их родителях.
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