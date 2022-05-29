Националистка притворилась мамой детей, родителей которых убила, чтобы выйти с "Азовстали"
Юлия Тайра Паевская. Фото © 0629.com.ua
Однако несмотря на угрозы со стороны Тайры, несовершеннолетние всё-таки рассказали правду, после чего ту задержала Народная милиция ДНР.
Чтобы не попасть в плен и не отвечать перед судом за преступления, совершённые в том числе в отношении мирных граждан, украинские военные маскируются под обычных жителей. Так, например, была поймана женщина – солдат ВСУ, бывшая активная участница нацбатальона "Азов" Юлия Паевская с позывным Тайра, пишет издание "Правда".
По его данным, Паевская пыталась прикинуться мамой двух детей, родителей которых убила. Её поймали, когда она на машине медицинской службы пыталась бежать с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Тайра утверждала, что является матерью детей, которые были рядом, и к тому же она ранена.
Однако сами дети признались, что спутница застрелила их родителей и угрожала им убийством, если они её выдадут. В результате националистку задержали бойцы Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что иностранные наёмники в ВСУ симулируют травмы и разбивают оружие ради побега с поля боя. Бойцы говорят, что некоторые видели, как умирают друзья, и решили, что "с них хватит". Свои позиции оставили восемь из двадцати добровольцев в отряде.