Националистка притворилась мамой детей, родителей которых убила, чтобы выйти с "Азовстали"

Однако несмотря на угрозы со стороны Тайры, несовершеннолетние всё-таки рассказали правду, после чего ту задержала Народная милиция ДНР.

Чтобы не попасть в плен и не отвечать перед судом за преступления, совершённые в том числе в отношении мирных граждан, украинские военные маскируются под обычных жителей. Так, например, была поймана женщина – солдат ВСУ, бывшая активная участница нацбатальона "Азов" Юлия Паевская с позывным Тайра, пишет издание "Правда".

По его данным, Паевская пыталась прикинуться мамой двух детей, родителей которых убила. Её поймали, когда она на машине медицинской службы пыталась бежать с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Тайра утверждала, что является матерью детей, которые были рядом, и к тому же она ранена.

Однако сами дети признались, что спутница застрелила их родителей и угрожала им убийством, если они её выдадут. В результате националистку задержали бойцы Народной милиции ДНР.