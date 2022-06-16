В ЛНР в "виде исключения" готовы вынести военным преступникам смертный приговор
Глава ЛНР Пасечник: Смертной казни у нас нет, но для трибунала можем сделать исключение
В Луганской Народной Республике не предусмотрено наказание в виде смертной казни, но для трибунала над военными преступниками местные власти готовы сделать исключение. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
"Возможно, для трибунала будем делать исключение, но я пока не готов сказать. Это будем принимать мы такое решение коллегиально, вместе с представителями Народного совета — депутатами, вместе с министрами силовых структур будем принимать такое решение", — сказал он.
Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам, которых обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они имеют право просить о помиловании. Глава МИД Британии Лиз Трасс сочла нелегитимным смертный приговор, а Мария Захарова дала совет Лондону по спасению своих осуждённых граждан.