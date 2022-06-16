В ЛНР в "виде исключения" готовы вынести военным преступникам смертный приговор

В Луганской Народной Республике не предусмотрено наказание в виде смертной казни, но для трибунала над военными преступниками местные власти готовы сделать исключение. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

"Возможно, для трибунала будем делать исключение, но я пока не готов сказать. Это будем принимать мы такое решение коллегиально, вместе с представителями Народного совета — депутатами, вместе с министрами силовых структур будем принимать такое решение", — сказал он.