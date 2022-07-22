Комбат "Востока" объяснил снижение темпов наступления в Донбассе

Темпы продвижения союзных войск РФ и Народной милиции снизились в ходе специальной военной "Операции Z", заявил командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский, добавив, что совсем скоро начнётся новый раунд наступления.

"На фронте происходит ожидаемое снижение темпов наступления. Мы переводим дыхание перед очередным раундом", — написал он в своём телеграм-канале.

Ходаковский также назвал всё происходящее в Донбассе шокотерапией, которая необходима для того, "чтобы выжить как нации". По его мнению, союзные силы проходят именно один из таких сеансов.