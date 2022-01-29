Минцифры и Минпромторг внесут в кабмин инициативы по созданию сетей 6G

К середине февраля этого года в Правительство РФ будут внесены предложения по научным разработкам мобильных сетей шестого поколения. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения", — уточняется в документе на сайте кабмина.

А до конца июня 2022 года Минцифры, Минпромторг и Минэнерго предложат правительству меры по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM, отмечается в поручении.