Минцифры и Минпромторг внесут в кабмин инициативы по созданию сетей 6G
Также ведомства разработают меры по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM.
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К середине февраля этого года в Правительство РФ будут внесены предложения по научным разработкам мобильных сетей шестого поколения. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Минцифры и Минпромторгу до 14 февраля необходимо подготовить и внести в правительство предложения по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере развития мобильных сетей шестого поколения", — уточняется в документе на сайте кабмина.
А до конца июня 2022 года Минцифры, Минпромторг и Минэнерго предложат правительству меры по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM, отмечается в поручении.
Напомним, в ходе рабочего визита на фабрику радиоэлектронной аппаратуры в Воронеже премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил заняться разработкой мобильной связи шестого поколения (6G). По словам политика, в России обязаны задуматься над подобным вопросом, ведь "все страны уже бегут в эту сторону".
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