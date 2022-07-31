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31 июля, 06:04

Путин прибыл в Кронштадт для открытия парада в День ВМФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота. Кадры представили в эфире Первого канала.

На борту катера он обошёл парадную линию боевых кораблей на кронштадтском рейде, поприветствовал и поздравил экипажи.

Путин с Шойгу и Бегловым осмотрел парк "Остров фортов" в Кронштадте

Путин с Шойгу и Бегловым осмотрел парк "Остров фортов" в Кронштадте

Лайф напоминает, что Путин сегодня утвердит Морскую доктрину РФ и Корабельный устав ВМФ. Указы будут подписаны перед началом парада.

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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