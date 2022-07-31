Путин прибыл в Кронштадт для открытия парада в День ВМФ

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примет участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.