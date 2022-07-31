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31 июля, 08:39

Путин: Родина — понятие священное, а её защита — высокий долг каждого из нас

Президент РФ Владимир Путин в своей речи в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что Родина является священным понятием, а её защита — высокий долг каждого гражданина страны.

Владимир Путин на Главном военно-морском параде в Петербурге — о Родине. Видео © LIFE

"Для всех нас Родина — понятие священное, а её защита — высокий долг и смысл жизни каждого из нас. Верю в вас и благодарю вас за службу. Слава Военно-морскому флоту России. Ура!" — сказал он.

Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ

Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ

Ранее Лайф писал, что российский лидер Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. О готовности к началу парада главе государства доложил главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев

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