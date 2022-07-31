Путин: Родина — понятие священное, а её защита — высокий долг каждого из нас

Президент РФ Владимир Путин в своей речи в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что Родина является священным понятием, а её защита — высокий долг каждого гражданина страны.

"Для всех нас Родина — понятие священное, а её защита — высокий долг и смысл жизни каждого из нас. Верю в вас и благодарю вас за службу. Слава Военно-морскому флоту России. Ура!" — сказал он.