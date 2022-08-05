Россияне ежегодно "сливают в унитаз" более 18 млрд рублей
Россияне теряют 18,4 млрд рублей в год из-за несвоевременного ремонта сливных бачков
Несвоевременный ремонт сливных бачков в туалетах приводит к тому, что российские потребители ежегодно теряют 18,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование онлайн-платформы для автоматизации коммунальной сферы Doma.ai.
Авторы исследования изучили жалобы граждан на протечки сантехники и обратили внимание на то, что примерно в 4% из 70 миллионов квартир несвоевременно ремонтируют протекающие бачки унитазов. При стоимости кубометра воды в 70 рублей это означает, что одна такая семья за год переплачивает примерно по 6552 рубля. Ещё в 133 рубля в год обходится несвоевременная починка протекающего крана. Такая проблема встречается в 5% российских квартир.
Вместе с тем эксперты отметили, что чистка зубов при открытом кране приводит к потере 15 литров воды в минуту. А на мытьё посуды в среднем требуется 60 литров воды в день.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин предложил запустить в стране комплексную программу модернизации ЖКХ. Он отметил, что в российской системе жилищно-коммунальных услуг накопилось множество проблем. И ситуация с каждым годом ухудшается.
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