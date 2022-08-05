Американка отдала 21 тысячу долларов, чтобы помочь собаке похудеть на 16,5 кг

Жительница США потратила 21 тысячу долларов (1,3 миллиона рублей) на диету для собаки, страдающей смертельно опасным ожирением. В результате питомец сбросил 16,5 килограмма, сообщает издание The Mirror.





Собака по кличке Берта весила 29,8 килограмма. Ей было настолько тяжело, что она не могла стоять на лапах и из-за этого самостоятельно ходить в туалет. Берте прогнозировали не больше месяца жизни, если она не похудеет. Фотографию питомца увидела на сайте приюта собачий фитнес-тренер Мередит Уилл. Девушка предложила сотрудникам свои услуги, но они оказались не по карману организации, поэтому американка забрала Берту к себе.

Уилл создала программу похудения, подобрала диету и препараты для улучшения работы щитовидной железы. По планам тренера, Берта должна была сбрасывать по 4–5% веса в месяц. Сначала собака тренировалась на специальной подводной беговой дорожке, хотя ей было тяжело удерживаться больше двух минут. Позднее Берта стала плавать в бассейне.

Когда собака похудела, ей сделали операцию по восстановлению сломанного коленного сухожилия. Спустя некоторое время у Берты выявили серьёзную инфекцию желчного пузыря и опухоль в селезёнке. После ещё одной операции шансы на выживание собаки сократились до 50%, но она справилась и с этими трудностями.

Целевого веса Берта достигла за год. Программа, по которой она занималась, оценивается в 21 тысячу долларов (1,3 миллиона рублей), но девушка всё сделала бесплатно. В результате Уилл решила оставить Берту насовсем, хотя изначально брала её на время.

"Проведя с ней так много времени, я поняла, что она пожилая собака, и я не хотела, чтобы ей пришлось привыкать к другому, новому дому. Она очень радостная, озорная и очень привязалась ко мне", — поделилась американка.