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25 февраля, 10:37

Чернышенко: Общее число просмотров Игр будущего превысило миллиард

Церемонию открытия Игр будущего и сами соревнования посмотрело более миллиарда человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Гостями церемонии стали главы пяти дружественных стран. Всего было много гостей — более 60 высокопоставленных лиц, на трибунах было несколько тысяч человек. И каждый, кто наблюдал за этим, увидел уникальное шоу", — добавил он на заседании "Успехов развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия" в воскресенье, 25 февраля.

Путину рассказали про Dota 2 на Играх будущего в Казани
Путину рассказали про Dota 2 на Играх будущего в Казани

Напомним, Игры будущего стартовали в Казани 21 февраля, их открыл президент России Владимир Путин. Соревнования в формате фиджитал продлятся до 3 марта, они подразумевают использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта.

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ТАСС / Егор Алеев

Матвей Константинов
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