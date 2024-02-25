Чернышенко: Общее число просмотров Игр будущего превысило миллиард

Церемонию открытия Игр будущего и сами соревнования посмотрело более миллиарда человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Гостями церемонии стали главы пяти дружественных стран. Всего было много гостей — более 60 высокопоставленных лиц, на трибунах было несколько тысяч человек. И каждый, кто наблюдал за этим, увидел уникальное шоу", — добавил он на заседании "Успехов развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия" в воскресенье, 25 февраля.