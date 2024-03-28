Игры будущего вдохновили власти ДНР на развитие киберспорта
Минспорт: В Макеевке и Мариуполе будут развивать киберспорт
В Макеевке и Мариуполе будут развивать киберспорт, в ДНР работают над соответствующим проектом. Об этом заявили в Минспорте РФ в четверг, 28 марта.
"Региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта прорабатываются вопросы создания проекта по развитию компьютерного спорта в Макеевке и Мариуполе", — указали в министерстве в беседе с Донецким агентством новостей (ДАН).
В Минспорте также отметили, что на этот вопрос обратили внимание после мультиспортивных соревнований "Игры будущего" в Татарстане. Турнир, как подчеркнули в ведомстве, показал интерес к киберспорту, особенно среди молодёжи.
Как сообщал Life.ru, первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта "Игры будущего" прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях участвовали свыше 2000 спортсменов. В программе турнира была 21 дисциплина в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. Победителями и призёрами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из 12 стран мира. Так, россияне победили в фиджитал-гонках, фиджитал-хоккее и фиджитал-баскетболе, а также стали первыми на турнирах по спидрану и в соревнованиях по игре Standoff 2 + лазертаг.
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