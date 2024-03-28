Игры будущего вдохновили власти ДНР на развитие киберспорта

В Макеевке и Мариуполе будут развивать киберспорт, в ДНР работают над соответствующим проектом. Об этом заявили в Минспорте РФ в четверг, 28 марта.

"Региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта прорабатываются вопросы создания проекта по развитию компьютерного спорта в Макеевке и Мариуполе", — указали в министерстве в беседе с Донецким агентством новостей (ДАН).

В Минспорте также отметили, что на этот вопрос обратили внимание после мультиспортивных соревнований "Игры будущего" в Татарстане. Турнир, как подчеркнули в ведомстве, показал интерес к киберспорту, особенно среди молодёжи.