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28 марта, 12:17

Игры будущего вдохновили власти ДНР на развитие киберспорта

Минспорт: В Макеевке и Мариуполе будут развивать киберспорт

В Макеевке и Мариуполе будут развивать киберспорт, в ДНР работают над соответствующим проектом. Об этом заявили в Минспорте РФ в четверг, 28 марта.

"Региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта прорабатываются вопросы создания проекта по развитию компьютерного спорта в Макеевке и Мариуполе", — указали в министерстве в беседе с Донецким агентством новостей (ДАН).

В Минспорте также отметили, что на этот вопрос обратили внимание после мультиспортивных соревнований "Игры будущего" в Татарстане. Турнир, как подчеркнули в ведомстве, показал интерес к киберспорту, особенно среди молодёжи.

В ОП считают, что Игры будущего показали первенство России в объединении классического спорта и киберспорта
В ОП считают, что Игры будущего показали первенство России в объединении классического спорта и киберспорта

Как сообщал Life.ru, первый международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта "Игры будущего" прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях участвовали свыше 2000 спортсменов. В программе турнира была 21 дисциплина в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. Победителями и призёрами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из 12 стран мира. Так, россияне победили в фиджитал-гонках, фиджитал-хоккее и фиджитал-баскетболе, а также стали первыми на турнирах по спидрану и в соревнованиях по игре Standoff 2 + лазертаг.

Обложка ©

Unsplash / Ella Don

Никита Осипов
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