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3 марта, 19:06

Чернышенко: Игры будущего доказали лидирующую роль России в мировом спорте

Церемония закрытия Игр будущего. Обложка © Telegram / Правительство России

Церемония закрытия Игр будущего. Обложка © Telegram / Правительство России

Игры будущего ещё раз доказали то, что Россия занимает лидирующую роль в мировом спорте. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на церемонии закрытия соревнований.

В Казани завершились фиджитал-соревнования Игр будущего. Видео © Telegram / Правительство России

"Игры будущего стали настоящим общепризнанным в мире брендом, и это огромный успех. Благодаря им Россия ещё раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе", — подчеркнул он.

Чернышенко также выразил слова благодарности главе государства Владимиру Путину за возможность проведения Игр будущего. Вице-премьер добавил, что для турнира всё только начинается, а наша страна передаёт эстафету следующим государствам.

Чернышенко: Общее число просмотров Игр будущего превысило миллиард
Чернышенко: Общее число просмотров Игр будущего превысило миллиард

Напомним, Игры будущего стартовали в Казани 21 февраля, их открыл президент России Владимир Путин. В соревнованиях, которые завершились 3 марта, приняли участие более двух тысяч спортсменов. В программе турнира была 21 дисциплина в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. Победителями и призёрами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из 12 стран мира. В частности, россияне победили в фиджитал-гонках, фиджитал-хоккее и фиджитал-баскетболе, а также стали первыми на турнирах по спидрану и в соревнованиях по игре Standoff 2 + лазертаг.

Наталья Исакова
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