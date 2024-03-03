Чернышенко: Игры будущего доказали лидирующую роль России в мировом спорте

Игры будущего ещё раз доказали то, что Россия занимает лидирующую роль в мировом спорте. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на церемонии закрытия соревнований.

В Казани завершились фиджитал-соревнования Игр будущего. Видео © Telegram / Правительство России

"Игры будущего стали настоящим общепризнанным в мире брендом, и это огромный успех. Благодаря им Россия ещё раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе", — подчеркнул он.

Чернышенко также выразил слова благодарности главе государства Владимиру Путину за возможность проведения Игр будущего. Вице-премьер добавил, что для турнира всё только начинается, а наша страна передаёт эстафету следующим государствам.