Российский киберспортсмен признан лучшим игроком года в CS2

Киберспортсмен Данил Крышковец (donk), выступающий за российскую команду Team Spirit, победил в премии HLTV в номинации «Лучший игрок года в Counter-Strike 2». Церемония награждения прошла в Белграде.

Всего 17-летний Крышковец унёс награды из трёх номинаций — «Новичок года», «Лучший момент года» и «Энтрфрагер года». В тройку призёров также попали россиянин Илья Осипов (m0NESY) из команды G2 Esports и француз Матье Эрбо (ZywOo) из Team Vitality, занявшие второе и третье место соответственно.