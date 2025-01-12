Российский киберспортсмен признан лучшим игроком года в CS2
17-летний киберспортсмен Крышковец из России признан лучшим игроком года в CS2
Киберспортсмен Данил Крышковец (donk). Обложка © (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ team__spirit
Киберспортсмен Данил Крышковец (donk), выступающий за российскую команду Team Spirit, победил в премии HLTV в номинации «Лучший игрок года в Counter-Strike 2». Церемония награждения прошла в Белграде.
Всего 17-летний Крышковец унёс награды из трёх номинаций — «Новичок года», «Лучший момент года» и «Энтрфрагер года». В тройку призёров также попали россиянин Илья Осипов (m0NESY) из команды G2 Esports и француз Матье Эрбо (ZywOo) из Team Vitality, занявшие второе и третье место соответственно.
Недавно на международном турнире по киберспорту IEM Rio 2024 по CS2 играли команды из Украины и России. После победы украинской команды Natus Vincere её игроки отказались пожать руку своим оппонентам из Virtus.pro.