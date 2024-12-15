Российская команда с украинским игроком стала чемпионом мира по CS2

Российские киберспортсмены из команды Team Spirit победили на престижном турнире Shanghai Major 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2. Призовой фонд мероприятия составил 1,25 миллиона долларов.

В финале они сразились с европейцами Faze Clan и завершили игру со счётом 2:1. Победа принесла Team Spirit 500 тысяч долларов. Их противник выручил 170 тысяч долларов. Бронзовым призёрам Mouz Esport и G2 Esport выплатили по 80 тысяч долларов.

В команду россиян входят Борис Воробьёв (magixx), Леонид Вишняков (chopper), Данил Крышковец (donk), Дмитрий Соколов (sh1ro) и украинец Мирослав Плахотя (zont1x).