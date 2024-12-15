Российская команда с украинским игроком стала чемпионом мира по CS2
Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла турнир по игре CS2
Российские киберспортсмены из команды Team Spirit победили на престижном турнире Shanghai Major 2024 по компьютерной игре Counter-Strike 2. Призовой фонд мероприятия составил 1,25 миллиона долларов.
В финале они сразились с европейцами Faze Clan и завершили игру со счётом 2:1. Победа принесла Team Spirit 500 тысяч долларов. Их противник выручил 170 тысяч долларов. Бронзовым призёрам Mouz Esport и G2 Esport выплатили по 80 тысяч долларов.
В команду россиян входят Борис Воробьёв (magixx), Леонид Вишняков (chopper), Данил Крышковец (donk), Дмитрий Соколов (sh1ro) и украинец Мирослав Плахотя (zont1x).
Недавно на международном турнире по киберспорту IEM Rio 2024 по CS2 играли команды из Украины и России. После победы украинской команды Natus Vincere её игроки отказались пожать руку своим оппонентам из Virtus.pro.
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