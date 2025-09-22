Урок Разговоров о важном посвятили 80-летию атомной промышленности

В российских школах и вузах в понедельник, 22 сентября, прошёл традиционный урок проекта «Разговоры о важном», посвящённый 80-летию атомной промышленности. Темой занятия стал «Мирный атом. День работника атомной промышленности».

Разговоры о важном. Мирный атом. День работника атомной промышленности. Видео © Telegram / «Разговоры о важном»

Ученикам напомнили, что атомная отрасль — это не только масштабные энергетические проекты, но и достижения в науке, медицине, космосе и инновационных технологиях. Педагоги подчеркнули, что именно благодаря труду учёных и инженеров Россия стала одним из мировых лидеров в использовании мирного атома.

Федеральным спикером урока выступил кандидат технических наук, директор научно-производственного центра медицинских изделий АО «НИИТФА» (научный дивизион «Росатома») Владислав Парфёнов. Он рассказал подрастающему поколению о применении атомных технологий в жизни человека.

«Фронт работ, которые сейчас проводит «Росатом», очень обширен: начиная от традиционных технологий мирного атома до новых разработок в области материаловедения, атомного ледокольного флота, квантовых вычислений и биотехнологий», — сказал Парфёнов.

Он ответил на вопросы школьников и студентов, объяснив, как разработки в атомной сфере помогают сохранять здоровье людей, обеспечивать энергетику страны и открывать новые горизонты для науки. Затем классные руководители и наставники вместе с ребятами сделали вывод, что достижения отечественной науки — это прочный фундамент будущего России.