Урок Разговоров о важном посвятили 80-летию атомной промышленности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdyl
В российских школах и вузах в понедельник, 22 сентября, прошёл традиционный урок проекта «Разговоры о важном», посвящённый 80-летию атомной промышленности. Темой занятия стал «Мирный атом. День работника атомной промышленности».
Разговоры о важном. Мирный атом. День работника атомной промышленности. Видео © Telegram / «Разговоры о важном»
Ученикам напомнили, что атомная отрасль — это не только масштабные энергетические проекты, но и достижения в науке, медицине, космосе и инновационных технологиях. Педагоги подчеркнули, что именно благодаря труду учёных и инженеров Россия стала одним из мировых лидеров в использовании мирного атома.
Федеральным спикером урока выступил кандидат технических наук, директор научно-производственного центра медицинских изделий АО «НИИТФА» (научный дивизион «Росатома») Владислав Парфёнов. Он рассказал подрастающему поколению о применении атомных технологий в жизни человека.
«Фронт работ, которые сейчас проводит «Росатом», очень обширен: начиная от традиционных технологий мирного атома до новых разработок в области материаловедения, атомного ледокольного флота, квантовых вычислений и биотехнологий», — сказал Парфёнов.
Он ответил на вопросы школьников и студентов, объяснив, как разработки в атомной сфере помогают сохранять здоровье людей, обеспечивать энергетику страны и открывать новые горизонты для науки. Затем классные руководители и наставники вместе с ребятами сделали вывод, что достижения отечественной науки — это прочный фундамент будущего России.
В свою очередь, актёр театра и кино Евгений Егоров представил школьникам и студентам новую тему занятия «Мирный атом. День работника атомной промышленности». Участники вместе с учителями обсудят, как атомная энергия способствует развитию человечества, какие российские достижения в этой области получили мировое признание, а также применение «мирного атома» в медицине, энергетике и науке. Кроме того, учащиеся узнают, что за любым открытием и технологией стоит труд конкретных людей — учёных, инженеров, конструкторов, чья работа и делает будущее возможным.
Кроме того, с 26-го по 30 сентября в Москве пройдёт международный форум World Atomic Week (Всемирная атомная неделя). Мероприятие приурочено к 80-летию российской атомной отрасли и соберёт на площадке ВДНХ специалистов из стран, развивающих атомные программы. Также его посетит президент России Владимир Путин.