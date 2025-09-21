«Он не может остановиться»: В Кремле сравнили график Путина с доменной печью
График президента РФ Владимира Путина крайне плотный и включает большое количество как международных контактов, так и внутренних встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков — про график Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Будут и международные контакты, и внутренние встречи. Ну, собственно, президентский график — это, знаете, как доменная печь, он не может остановиться», — заявил Песков.
Также Песков уточнил, что на грядущей неделе Владимир Путин примет участие в глобальном Атомном форуме, а также в его расписании ожидаются другие мероприятия.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию на Украине исключительно политико-дипломатическими методами. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках украинской стороны саботировать текущую внешнеполитическую линию США по украинскому вопросу.