Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 сентября, 10:57

«Он не может остановиться»: В Кремле сравнили график Путина с доменной печью

Песков сравнил график Путина с доменной печью, которая постоянно работает

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

График президента РФ Владимира Путина крайне плотный и включает большое количество как международных контактов, так и внутренних встреч. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков — про график Путина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Будут и международные контакты, и внутренние встречи. Ну, собственно, президентский график — это, знаете, как доменная печь, он не может остановиться», — заявил Песков.

Также Песков уточнил, что на грядущей неделе Владимир Путин примет участие в глобальном Атомном форуме, а также в его расписании ожидаются другие мероприятия.

Песков: Путин заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине
Песков: Путин заинтересован в мирном урегулировании ситуации на Украине

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин сохраняет готовность урегулировать ситуацию на Украине исключительно политико-дипломатическими методами. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках украинской стороны саботировать текущую внешнеполитическую линию США по украинскому вопросу.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar