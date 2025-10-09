Валдайский форум
9 октября, 14:59

Власти Петербурга могут запретить телефоны в школах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга рассматривается инициатива о введении запрета на использование школьниками мобильных устройств во время учебного процесса. Спикер городского парламента Александр Бельский в интервью изданию «Фонтанка» пояснил необходимость подобных мер.

«Мы считаем, что гаджеты в школах не должны использоваться. Но чтобы такое решение принять, нужно определить, где их хранить и каким образом дети будут контактировать с родителями без гаджетов»,отметил глава парламента.

Парламентарий подчеркнул, что современные школьники часто отвлекаются на смартфоны во время занятий, играют в игры и занимаются посторонними делами вместо освоения учебной программы. По его мнению, дети не способны самостоятельно ограничивать использование гаджетов, поэтому требуется помощь со стороны образовательной системы.

Бельский предложил возможное решение организационного вопроса — хранение телефонов в специально отведённых местах в течение учебного времени, а связь с родителями может осуществляться через учителей, которые поддерживают постоянный контакт с семьями учащихся через соответствующие чаты и мессенджеры.

Родителям объяснили, какие аксессуары помогут повысить успеваемость ребёнка в школе
Ранее сообщалось, что в Государственной Думе рассматривается инициатива от фракции ЛДПР, направленная на изменение расписания школьных занятий. Предлагается начинать уроки не ранее 9 утра и перейти на пятидневную учебную неделю. Основными аргументами в пользу данного законопроекта являются забота о здоровье учащихся, стремление раскрыть их творческий потенциал и поддержка семейного воспитания.

Алиса Хуссаин
