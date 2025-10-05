Родителям объяснили, какие аксессуары помогут повысить успеваемость ребёнка в школе

Успех в школе складывается из многих мелочей, и организация рабочего места — одна из ключевых. Правильно устроенный стол помогает ребёнку сосредоточиться и экономит время, которое утекает на поиски нужных карандашей и тетрадей. Об этом в беседе с РИАМО рассказал директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров Максим Кирьянов.

«Важно, чтобы рабочее место школьника было организовано так, чтобы все письменные принадлежности имели свое место. Это помогает ребёнку легче сосредоточиться на заданиях и экономит время на поиск нужных предметов», — сказал он.

Удобные органайзеры и пеналы держат все принадлежности под рукой, а яркие, приятные вещи создают творческое настроение и мотивируют садиться за задания. Планеры и ежедневники учат распределять задачи по времени и отслеживать выполнение домашней работы — это навык, который пригодится всю жизнь.

Не менее важен свет: настольная лампа и подставка для книг избавляют от лишних теней и утомления глаз. Контейнеры для бумаги и папок сохраняют порядок и сокращают хаос на столе.

