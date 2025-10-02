В России хотят продлить эксперимент с ОГЭ

Минпросвещения России предложит продлить до 2029 года эксперимент по упрощённой процедуре поступления в колледжи, при которой выпускникам достаточно сдать ОГЭ только по двум предметам. Об этом заявил министр Сергей Кравцов.

«Отдельно хочу сказать, что мы обсудили итоги эксперимента, который был в том числе инициирован Москвой по поступлению в колледж. В эксперименте участвовали три региона: Москва, Петербург, Липецкая область. И мы видим эффективность результатов этой работы. И приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента», — сказал Кравцов журналистам.

Министр отметил, что пилотный проект, впервые проведённый в трёх регионах, доказал свою эффективность и востребованность среди школьников. Экспериментальная процедура позволяет девятиклассникам поступать в учреждения среднего профессионального образования после сдачи всего двух экзаменов — по русскому языку и математике, вместо обязательных ранее четырёх предметов.

Ранее министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов предложил добавить физкультуры в список экзаменов, которые можно сдавать после девятого класса. Также озвучивалось предложение организовать один из экзаменов в формате ГТО — с получением значков.