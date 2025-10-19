Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 09:55

Вассерман оценил идею увеличить срок обучения в школе до 12 лет

Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru

Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru

Инициатива об увеличении срока школьного обучения до 12 лет может быть связана с нехваткой рабочих мест и неэффективностью современных методов образования, полагает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, первая проблема заключается в том, что во время экономического спада учащихся стараются дольше удерживать в стенах учебных заведений, чтобы снизить давление на рынок труда.

Вторая проблема кроется в деградация системы образования, которая вместо формирования целостной картины мира занимается её разрушением. Парламентарий отметил, что в России уже начался процесс возвращения к традиционным образовательным ценностям, что делает увеличение срока обучения нецелесообразным. 12-летняя система обучения сформировалась на Западе из-за их ментальных особенностей и не должна механически перениматься у нас.

«Русская цивилизация формировалась в условиях аномально низкой плотности населения. У нас всегда, на протяжении всей нашей истории было, да и сейчас остаётся, гораздо меньше людей, чем задач для людей. Поэтому для нас просто бессмысленно удерживать людей подальше от решения задач», — заявил Вассерман в интервью «Газете.ru».

Минпросвещения установило сроки получения образования в начальной школе
Минпросвещения установило сроки получения образования в начальной школе

Напомним, ранее в Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах. С такой инициативой выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб. По его словам, реформа давно назрела. Начинать учёбу следует с шестилетнего возраста, добавил он.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Анатолий Вассерман
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar