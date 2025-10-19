В Пермском крае кончилась ‭детская вакцина «Пентаксим» от опасных болезней

В Пермском крае возник дефицит детской вакцины «Пентаксим», предназначенной для защиты младенцев от пяти опасных инфекций, включая коклюш и дифтерию, которые могут быть смертельными. Нехватка препарата вызвала недовольство родителей, которые уже обратились с жалобами в различные инстанции, сообщает Telegram-канал Mash.

Региональная прокуратура начала проверку по данному факту. Одна из жительниц региона сообщила, что её восьмимесячный ребёнок не может получить необходимую прививку с сентября из-за отсутствия вакцины в поликлиниках. Министерство здравоохранения Пермского края заверило, что дефицит будет устранён, и поставка вакцины ожидается к 1 ноября.

«Пентаксим» является важной вакциной для младенцев, обеспечивающей защиту от дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и гемофильной инфекции. Отсутствие вакцинации может привести к тяжёлому течению этих заболеваний, вплоть до летального исхода.