Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 октября, 10:29

В Пермском крае кончилась ‭детская вакцина «Пентаксим» от опасных болезней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Chazov

В Пермском крае возник дефицит детской вакцины «Пентаксим», предназначенной для защиты младенцев от пяти опасных инфекций, включая коклюш и дифтерию, которые могут быть смертельными. Нехватка препарата вызвала недовольство родителей, которые уже обратились с жалобами в различные инстанции, сообщает Telegram-канал Mash.

Региональная прокуратура начала проверку по данному факту. Одна из жительниц региона сообщила, что её восьмимесячный ребёнок не может получить необходимую прививку с сентября из-за отсутствия вакцины в поликлиниках. Министерство здравоохранения Пермского края заверило, что дефицит будет устранён, и поставка вакцины ожидается к 1 ноября.

«Пентаксим» является важной вакциной для младенцев, обеспечивающей защиту от дифтерии, коклюша, полиомиелита, столбняка и гемофильной инфекции. Отсутствие вакцинации может привести к тяжёлому течению этих заболеваний, вплоть до летального исхода.

Ранее стало известно, что в России успешно завершила этап доклинических испытаний вакцина против рака. Результаты этих исследований подтвердили высокий уровень эффективности и безопасности разрабатываемого препарата.

Наталья Афонина
