Ими заслушивалась вся страна: 10 вечных хитов из СССР, которым в 2025 исполнилось 50 лет

Культовым статусом в нашем обществе обладает музыка 1980-х — там и рок, и перестройка, и диск-жокеи... Но ни рок-групп, ни диджеев просто не было бы, если бы не «тихая революция» советской эстрады, которая шла все 1970-е. И 1975 год — самая середина десятилетия. Расскажем в материале о песнях, которые вышли ровно пятьдесят лет назад. Это будут совершенно разноплановые хиты — от эстрады до солдатской песни. Главное, что ими заслушивался весь СССР.

«День Победы» — Лев Лещенко

Оказывается, «День Победы» был написан не в 1945 году, а в 1975-м! Победе было уже 30 лет. Фото © РИА Новости / Александр Вильф

«День Победы» — первая песня, которая приходит на ум, когда мы вспоминаем о великом празднике 9 Мая. «Этот День Победы порохом пропах», — поёт Лев Лещенко. «Праздник с сединою на висках» — такие строки мог сочинить только фронтовик. И он сочинил — текст писал поэт Владимир Харитонов, а музыку по его просьбе написал композитор Давид Тухманов. Исполнителем стал на тот момент 33-летний Лев Лещенко. Так совместный труд деятелей искусства стал гимном победы над фашизмом на многие годы. И впервые её исполнили именно в 1975 году на концерте ко Дню милиции.

«Баллада о детстве» — Владимир Высоцкий

«Большой Каретный», «Охота на волков», «Песня о друге» — ранний период творчества Владимира Высоцкого. Фото © РИА Новости / Галина Кмит

Самые любимые населением СССР хиты Владимир Высоцкий написал десятилетием ранее. Это «Песня о друге», «Охота на волков», «Большой Каретный», «На братских могилах» и другие культовые «уличные» баллады. В 1970-х актёр и бард уже стал звездой. Он погрузился в саморефлексию, поэтому появилось больше его автобиографических песен, и вдруг оказалось, что, например, детство у Высоцкого было почти такое же, как у его слушателей и зрителей. Это не просто биографическая песня, это целый исторический пласт, который Владимир Семёнович сумел уместить в 6 минут 40 секунд. Сама песня была написана в 1975 году для спектакля Эдуарда Володарского «Уходя, оглянись». Просто посмотрите на его зрелое бардовское мастерство: «Трофейная Япония, трофейная Германия: пришла страна Лимония — сплошная чемодания».

«Арлекино» — Алла Пугачёва

Владимир Высоцкий был звездой 1970-х. Но в то же время зажигалась ещё одна звезда. Алла Пугачёва. Фото © РИА Новости / Юрий Сомов

Это во всех отношениях необычная эстрадная песня. Её написал болгарский композитор Эмил Димитров на стихи Бориса Баркаса. Впервые «Арлекино» исполнила молодая и на тот момент не слишком известная Алла Пугачёва. Это была её первая сольная пластинка, и она победила на конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году. В 1979 году на песню сняли клип на станции метро «Арбатская», и Алла Борисовна по сюжету выходит из вагона имени себя — на стекле вместо «Не прислоняться» написано «Алла Пугачёва». «Цирковая» музыкальная композиция позволила Примадонне проявить все грани своего голоса.

«Лебединая верность» — София Ротару

София Ротару стала одной из самых известных эстрадных певиц СССР. С 1975 года она на лейбле «Кругозор». Фото © ТАСС / Александр Яковлев

На фестивале «Песня-75» был не только Лев Лещенко. Там также выступала певица София Ротару с песней «Лебединая верность» на стихи Андрея Дементьева. Музыкальную композицию сочинил композитор Евгений Мартынов. «Над землёй летели лебеди» — так начинается песня. А потом по сюжету одного из лебедей убивают. «Где же ты, моя любимая?» — спрашивает исполнитель. В СССР знали, что лебеди создают моногамные союзы на всю жизнь и не всегда находят себе пару после смерти партнёра.

«Не надо печалиться» — ВИА «Пламя»

ВИА «Пламя» представил советскому народу эту песню в 1975 году. Потом её много раз пародировали. Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров

Эта песня была настолько популярна, что попала даже в мультфильм «Ну, погоди!». Композитором тут выступил Алексей Экимян, а стихи написал поэт Роберт Рождественский. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Надейся и жди» — самый любимый в СССР отрывок из песни. Её исполнил первый, «золотой», состав ВИА «Пламя». Костяк группы пришёл туда из ВИА «Самоцветы». «Не надо печалиться» появилась на конкурсе «Песня года-75», ВИА «Пламя» соревновался с Лещенко и Ротару.

«А он мне нравится» — Анна Герман

Эту песню специально писали для Анны Герман. Певица — польского происхождения, в СССР любили артистов из соседней страны. Фото © ТАСС / С. Герасимов

«А он мне нравится, нравится, нравится, и для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, нравится, нравится, и это всё, что я могу сказать в ответ» — такая весёлая песня получилась у поэта Александра Жигарёва и композитора Владимира Шаинского. Уютный городской романс в припеве переходит на весёлый клезмер, и в исполнении Анны Герман слышен лёгкий польский акцент, ведь певица родом была из Польши. Запоминающийся припев сделал эту песню 1975 года хитом.

«Беловежская пуща» — ВИА «Песняры»

«Беловежская пуща» достигла статуса неофициального гимна Республики Беларусь. Песне уже 50 лет. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов

В 1975 году композитор Александра Пахмутова совместно с поэтом Николаем Добронравовым сочинили песню «Беловежская пуща». А наибольшую известность она получила благодаря знаменитому советскому ВИА «Песняры». В том составе группы на вокале был Валерий Дайнеко. Кстати, в 1992 и 1993 годах «Песняры» специально не исполняли песню на концертах. «Беловежская пуща» у людей ассоциировалась с распадом СССР. Звучала как реквием по Стране Советов. А память тогда была ещё свежа. Теперь ей 50 лет.

«Есть только миг» — Олег Анофриев

Песня «Есть только миг» празднует в этом году своё пятидесятилетие. Сначала она зазвучала в фильме. Фото © VK / СОВЕТСКОЕ КИНО

«Есть только миг» — это красивая, романтичная, грустная и в то же время полная надежды песня, которая звучала в фильме «Земля Санникова». «Призрачно всё в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись!» — так поётся в песне. Слова написал Леонид Дербенёв, музыку — Александр Зацепин. В фильме она звучит в исполнении Олега Даля, но на пластинках в СССР композицию стали крутить с 1975-го в исполнении Олега Анофриева. Он был очень популярным эстрадным певцом в то время.

«Как молоды мы были» — Александр Градский

«Как молоды мы были» — ностальгический гимн ушедшим временам. Если Высоцкий провожает их без жалости, то у Градского есть нотка грусти. Песне уже 50. Фото © РИА Новости / Борис Ельшин

Снова хит Николая Добронравова и Александры Пахмутовой. «Как молоды мы были» — песня, которую поэт и композитор написали в 1975 году специально для фильма студии «Казахфильм». Фильм назывался «Моя любовь на третьем курсе». После выхода кинокартины музыкальная композиция привела к всесоюзной известности Александра Градского. Всю свою исполнительскую карьеру Градский её пел. Исполнитель скончался в ноябре 2021 года.

«Батальонная разведка» — Игорь Морозов

Игорь Морозов написал настоящую боевую, солдатскую песню, ей уже 50 лет. Он воевал в Афганистане. Фото © VK / Юрий Трифоненков

В 1975 году Игорь Морозов, офицер специального отряда «Каскад-4» КГБ СССР, написал песню о войне. Она быстро стала гимном всех «афганцев». «Батальонная разведка. Мы без дел скучаем редко, что ни день, то снова поиск, снова бой» — таков припев. Эту песню знают и любят не только «федералы», её любят петь, например, десантники, морские пехотинцы, просто обычные солдаты... Песня Морозова стала культовой, хотя на пластинки фирмы «Мелодия» её не записывали. Таким оно было — «афганское братство». В феврале 2022-го Игорь Морозов умер. Но его песня всё звучит, и в этом году ей исполнилось полвека.