От клещей до сибирской язвы: Life.ru узнал о скрытых опасностях чучел, которых бросились скупать россияне

Чучела животных могут представлять угрозу для здоровья людей. Опасность при контакте с чучелами связана не столько с самим экспонатом, сколько с пылью, микроорганизмами и химикатами, связанными с ним. Особенно рискованны старые и плохо сохранённые чучела. Современные, сделанные по технологиям, всё равно могут иметь аллергенный компонент, рассказал в беседе с Life.ru врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, комментируя новое необычное веяние среди россиян — дарить близким чучела белок.

По его словам, само по себе чучело не является переносчиком заболеваний, как комар с малярией, но может быть источником или фактором риска для здоровья:

Биологические опасности — бактерии, грибки, плесень, насекомые. Особенно для старых или неправильно обработанных чучел.

— бактерии, грибки, плесень, насекомые. Особенно для старых или неправильно обработанных чучел. Сибирская язва : Споры могут сохраняться годами в шкурах и костях. Нарушение технологии при изготовлении (недостаточная дезинфекция) повышает риск заражения при контакте с пылью или частицами.

: Споры могут сохраняться годами в шкурах и костях. Нарушение технологии при изготовлении (недостаточная дезинфекция) повышает риск заражения при контакте с пылью или частицами. Споротрихоз : Грибковое заболевание, вызываемое грибками рода Sporothrix, возникает при контакте с растительным материалом, использованным для набивки.

: Грибковое заболевание, вызываемое грибками рода Sporothrix, возникает при контакте с растительным материалом, использованным для набивки. Химические опасности — химикаты, применяемые при изготовлении.

— химикаты, применяемые при изготовлении. Мышьяк : В прошлом широко использовался для консервирования шкур (до 1980-х), и пыль с таких чучел опасна при вдыхании или контакте.

: В прошлом широко использовался для консервирования шкур (до 1980-х), и пыль с таких чучел опасна при вдыхании или контакте. Пестициды и инсектициды для защиты от насекомых. Могут выделяться в воздух.

для защиты от насекомых. Могут выделяться в воздух. Растворители и клеи . Современные заменители тоже могут быть раздражителями для кожи и дыхательных путей.

. Современные заменители тоже могут быть раздражителями для кожи и дыхательных путей. Аллергии и астма. Чучело — источник пыли, содержащей микрочастицы кожи, шерсти, продукты пылевых клещей, споры плесени, химикаты. Это вызывает аллергические реакции: ринит, конъюнктивит, кожные высыпания или бронхиальную астму.

Чучело — источник пыли, содержащей микрочастицы кожи, шерсти, продукты пылевых клещей, споры плесени, химикаты. Это вызывает аллергические реакции: ринит, конъюнктивит, кожные высыпания или бронхиальную астму. Паразиты. В старых или некачественных чучелах могут сохраняться клещи: питаются пылью, иксодовые могут быть переносчиками болезней, но не живут долго на чучеле. Также есть риск повстречаться с кожеедами и молью: они питаются шерстью и перьями, вызывают аллергию через хитиновые покровы и экскременты.

«В группе риска находятся таксидермисты [мастера, изготавливающие чучела] — они наиболее уязвимы, музейные работники, реставраторы, владельцы старых чучел, особенно если они находятся в жилых помещениях, дети, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и аллергики», — резюмировал аллерголог.

Напомним, сегодня Life.ru писал, что у россиян в обиходе начался появляться необычный подарок — наши соотечественники покупают на маркетплейсах чучела белок для родных и близких. В среднем такой элемент декора стоит от пяти тысяч рублей.